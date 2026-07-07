直擊歌仔戲天王陳亞蘭哭了！　莊凱勛為獨居長者哽咽　

記者葉文正／台北報導

金鐘視帝陳亞蘭再度展現「與時俱進」的傳承魄力，推出台灣首部歌仔戲實境秀《女俠俱樂部》，並集結郭子乾、王彩樺、白雲、金鐘視帝莊凱勛、Dora謝雨芝等藝人出演。節目不僅記錄了藝人們從零開始的血淚排練，更催生出全台首創、由綜藝節目衍伸的公益舞台劇《西遊記誤闖黑家店》。上週六(4日)在桃園展演中心首演，現場座無虛席、獲得滿堂彩，且本次演出的門票收益將全數捐贈給公益團體，用藝術的能量為社會弱勢與獨居長者送上溫暖。

▲郭子乾（左起）、Dora謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲、莊凱勛演出《女俠俱樂部》公益舞台劇《黑家店》。（圖／尊鵬國際有限公司提供）。



特別的是，一向致力於傳統戲曲創新的陳亞蘭，過去曾將歌仔戲與蕭敬騰、A-Lin、曹雅雯、阿卡貝拉等不同音樂類型結合，這次更大膽攜手重金屬樂團「血肉果汁機」，讓傳統戲曲與搖滾能量正面碰撞。陳亞蘭表示，重金屬與歌仔戲要完美結合並不容易，不能流於「四不像」，但血肉果汁機對台語文化的熱愛與支持讓她非常感動。

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▲白雲。（圖／尊鵬國際有限公司提供）。



談到節目衍伸的舞台劇與公益結合，身兼《女俠俱樂部》監製、製作人、戲曲導演及演員的陳亞蘭表示，自己每年都參與獨居老人「歡喜大圍爐」公益辦桌，因此在規劃實境秀成果驗收時，決定將舞台演出與公益結合。她坦言，歌仔戲行當、身段並非一年能速成，售票演出對藝人來說更是巨大壓力，「但大家一聽到最後一場是公益演出，都卯足了心力！」



陳亞蘭也心疼透露，藝人們在排練過程中各自承受不小壓力。白雲腰椎不適仍帶傷上陣；郭子乾一邊面對照顧家中病痛長輩的煩心事，一邊咬牙堅持；王彩樺在滿檔行程中擠出時間練習；原本台語不流利的Dora則從聽不懂「出水」、「十字靠」等專業術語開始，一步步克服焦慮；莊凱勛更因密集排練累到焦慮暴瘦，卻仍全力投入角色。



成果舞台上，王彩樺化身美豔「蜘蛛精」，笑稱自己「不用演就很像」，更爆料與飾演豬八戒的白雲對戲最有趣，直呼白雲根本是「天然的豬八戒」。她還笑說，排練時大家甚至會故意戳白雲、加料「點奶頭」，讓飾演唐三藏的莊凱勛在一旁頻頻憋笑，成為排練場上的爆笑插曲。



隨著排練深入，藝人們也從表演挑戰走向更深層的情感共鳴。莊凱勛因近期家中長輩身體欠安，面對演出邀請獨居長者進場觀戲，忍不住哽咽表示：「以前覺得健康理所當然，但當你這麼貼近病痛時，才會深刻意識到他們真的老了。」他也希望透過藝人的能量拋磚引玉，讓更多人關注長者與弱勢族群。



首次挑戰歌仔戲的Dora則坦言，一開始面對台語唱念與身段指令非常挫折，甚至曾焦慮到想哭，覺得自己「怎麼那麼笨」。幸好在陳亞蘭與師兄姐們不厭其煩指導下，逐漸找到節奏，也深刻感受到傳統文化「取之於社會、用之於社會」的力量。



首演謝幕時，陳亞蘭感性表示，這次最大的亮點就是「藝人們把不可能的任務完成了！」她也特別讚賞協辦單位蘭陽戲劇團的年輕演員，在舞台上展現高難度武戲與紮實功底，讓藝人們看見歌仔戲新世代的生命力，「看到他們，我覺得歌仔戲真的有希望了，可以代代相傳！」