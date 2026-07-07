火球祭第2波卡司曝光！ 印尼小天后、日本金屬樂團全來了
▲ 火球祭第二波卡司曝光 。（圖／夥球擊提供）
記者翁子涵／台北報導
金曲樂團滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」將於今年11月14、15日在樂天桃園棒球場登場，繼公布首波卡司滅火器、日本傳奇搖滾樂團 Dragon Ash 後，今（7日）釋出第二波卡司，陣容橫跨日本、印尼、台灣，由唱紅《火影忍者》片頭曲與日劇《電車男》主題曲的日本搖滾天團 Sambomaster 領軍，搭配日本金屬樂團 Crystal Lake、印尼唱作歌姬 Isyana Sarasvati 與台灣金曲陣容血肉果汁機 Flesh Juicer、鄭宜農，以及甫推出新作品的淺堤、固定客、普通隊長、BUTTER RIOT 強勢集結。
Crystal Lake 與血肉果汁機 Flesh Juicer 情誼深厚，兩團多次攜手演出，從 2023 年在台北舉辦《血肉男孩水晶湖秋令營》聯合共演，到 2026 年的聯合日本巡迴《HYPERSPACE JAPAN TOUR》，都在在顯示兩團的跨國情誼。在火球祭「全勤參演」的血肉果汁機 Flesh Juicer 也搶先預告今年即將發行全新專輯，他們更神秘透露會在今年火球祭帶來不同以往的特別演出。
火球祭今年特別與印尼音樂節 LaLaLa Festival 跨國合作交流，被譽為印尼國寶級唱作天后的 Isyana Sarasvati 將登上火球祭舞台，而台灣樂團代表溫蒂漫步也在火球團隊的媒合下，將在今年八月的印尼國際音樂節： LaLaLa Festival 登場演出。
Isyana Sarasvati 是印尼最具代表性的唱作歌姬，Instagram 擁有超過一千萬粉絲追蹤，她畢業於新加坡南洋藝術學院與倫敦皇家音樂學院，並精通多樣樂器，如：鋼琴、長笛、小提琴、薩克斯風等，音樂作品融合古典、流行與前衛搖滾，風格多變且大膽，更曾與傳奇吉他手Marty Friedman合作共演。她曾入選富比士亞洲「30 位 30 歲以下傑出人士」，更特別的是，Isyana Sarasvati 曾在台灣擔任交換學生，讓她與台灣多了一份特殊的情感連結。
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