火球祭第2波卡司曝光！　印尼小天后、日本金屬樂團全來了

▲ 火球祭第二波卡司曝光 。（圖／夥球擊提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」將於今年11月14、15日在樂天桃園棒球場登場，繼公布首波卡司滅火器、日本傳奇搖滾樂團 Dragon Ash 後，今（7日）釋出第二波卡司，陣容橫跨日本、印尼、台灣，由唱紅《火影忍者》片頭曲與日劇《電車男》主題曲的日本搖滾天團 Sambomaster 領軍，搭配日本金屬樂團 Crystal Lake、印尼唱作歌姬 Isyana Sarasvati 與台灣金曲陣容血肉果汁機 Flesh Juicer、鄭宜農，以及甫推出新作品的淺堤、固定客、普通隊長、BUTTER RIOT 強勢集結。

Crystal Lake 與血肉果汁機 Flesh Juicer 情誼深厚，兩團多次攜手演出，從 2023 年在台北舉辦《血肉男孩水晶湖秋令營》聯合共演，到 2026 年的聯合日本巡迴《HYPERSPACE JAPAN TOUR》，都在在顯示兩團的跨國情誼。在火球祭「全勤參演」的血肉果汁機 Flesh Juicer 也搶先預告今年即將發行全新專輯，他們更神秘透露會在今年火球祭帶來不同以往的特別演出。

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火球祭今年特別與印尼音樂節 LaLaLa Festival 跨國合作交流，被譽為印尼國寶級唱作天后的 Isyana Sarasvati 將登上火球祭舞台，而台灣樂團代表溫蒂漫步也在火球團隊的媒合下，將在今年八月的印尼國際音樂節： LaLaLa Festival 登場演出。

Isyana Sarasvati 是印尼最具代表性的唱作歌姬，Instagram 擁有超過一千萬粉絲追蹤，她畢業於新加坡南洋藝術學院與倫敦皇家音樂學院，並精通多樣樂器，如：鋼琴、長笛、小提琴、薩克斯風等，音樂作品融合古典、流行與前衛搖滾，風格多變且大膽，更曾與傳奇吉他手Marty Friedman合作共演。她曾入選富比士亞洲「30 位 30 歲以下傑出人士」，更特別的是，Isyana Sarasvati 曾在台灣擔任交換學生，讓她與台灣多了一份特殊的情感連結。

