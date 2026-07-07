日娛震撼彈！前天團SMAP經紀人加入HYBE　傳奇推手新動向掀熱議

記者陳芊秀／綜合報導

日本流行樂壇大地震！南韓娛樂龍頭HYBE的日本總部「HYBE JAPAN」7日宣布，由知名經紀人飯島三智正式出任該公司「J-POP Executive Producer（J-POP執行製作人）」。她過去是木村拓哉所屬國民級天團SMAP的首席經紀人，在圈內是傳奇幕後推手，她退社後成立娛樂公司CULEN，未來將協助HYBE JAPAN打造日本原創IP、培育新一代J-POP藝人，同時也將持續負責CULEN的經營與製作業務。

▲HYBE JAPAN重大宣布，將由知名經紀人飯島三智擔任該公司J-POP執行製作人。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊體育報》報導，HYBE旗下擁有BTS等多位知名團體與藝人，近年成立HYBE JAPAN進軍日本。「HYBE JAPAN」表示，此次人事布局是配合集團「HYBE 2.0」成長策略的重要一步，將持續推動符合日本市場文化特色的「Multi-home、Multi-genre（多據點、多類型）」發展方針，以日本在地文化為核心，打造全新的J-POP娛樂。

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HYBE JAPAN指出，之所以邀請飯島三智加入，是看中她多年來累積的全方位製作能力，以及橫跨影視、電影、電視等領域的內容企劃經驗，未來將結合HYBE全球化的藝人培育系統及集團平台技術，加速培養具有日本特色的新世代J-POP藝人，並將日本娛樂內容推向全球市場。

官方也表示，飯島三智未來將在持續擔任CULEN經營與製作工作的同時，兼任HYBE JAPAN的J-POP執行製作人，透過她在影像、電影及電視媒體累積的專業經驗，結合HYBE JAPAN的事業資源，共同開創更多來自日本的新型態娛樂內容。

飯島三智曾長年擔任SMAP經紀人，成功打造國民天團地位。SMAP解散後，她成立經紀公司CULEN，目前旗下包括前SMAP的3位成員稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾，以及前寶塚歌劇團星組首席男役禮真琴等藝人。傳奇經紀人此次跨足HYBE JAPAN，形同在娛樂圈拋出震撼彈。

▲飯島三智是日本娛樂圈的女強人，過去擔任前天團SMAP的首席經紀人。（圖／翻攝自X）

曾為SMAP多個綜藝節目撰寫腳本的名編劇鈴木收立即轉發新聞，並發文回憶道：「在我大約21歲的時候。還什麼也不是，沒能做出什麼大成績的時候，我負責主持一個廣播節目，當時負責管理的飯島小姐說「那個人真有趣！」，就把我提拔了起來。像我這樣，在年輕時被拉拔上來的創作者，有很多很多。飯島女士的新挑戰。好令人興奮啊。」