檸檬認了想跟派翠克一起出去玩　李雅英被「天敵」嚇傻烙人進房間

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神檸檬與李雅英正式宣布加入《綜藝新時代》主持群，將與主持前輩楊繡惠、阿翔一起上山下海挑戰各種任務。兩人首次接下外景綜藝主持工作，心情既興奮又緊張，檸檬更自爆，希望未來能邀好友派翠克一起加入節目出遊，引發話題。

▲檸檬(左)認了要跟派翠克出去玩。（圖／記者林敬旻攝）

首次成為固定主持人的檸檬坦言，一開始接下節目時壓力不小，「興奮跟緊張都有，我很喜歡探索新東西，《綜藝新時代》就是會帶大家去很多好地方，我那時候也很怕自己做不好。」她透露，剛開始錄影時幸好有楊繡惠與阿翔幫忙帶領，讓她慢慢進入狀況，「前輩都跟我說努力做就好，真的給我很多幫助。」

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▲李雅英。（圖／記者林敬旻攝）

檸檬笑說，自己個性像「好奇寶寶」，對許多挑戰接受度很高，甚至完全不怕昆蟲，「我會分解蟑螂、螞蟻也可以，昆蟲類我其實都不太怕。」她還搞笑形容，自己偏愛用「窒息式」方式處理昆蟲，還搞分屍讓李雅英震驚。

談到主持準備過程，檸檬也透露私下曾向好友派翠克請教主持技巧，「他叫我把個性拿出來，活潑自然就好，還要多做功課。」不過她坦承，第一次錄影時因為事前做太多準備，反而變得很不自然，「主持超卡，因為你會一直想流程，但翔哥跟派翠克都是很自然的路線，跟我完全相反。」她也認為，未來自己和李雅英個性互補，可以讓節目內容更多元。

近期派翠克為拍攝大愛新戲剃成光頭，檸檬笑說第一次看到很不習慣，「平常他都戴帽子，我都習慣他有頭髮的樣子。」她也透露，已經強迫對方收看《綜藝新時代》，還公開喊話邀請他上節目，「我很想跟他像一家人一樣一起出去玩。」

檸檬還鬆口，其實早就見過派翠克家人，「之前有去他家玩牌，剛好妹妹跟媽媽都在。」兩人互動自然，也讓現場充滿粉紅泡泡。

至於同樣加入主持群的李雅英，則坦言最大挑戰是語言問題，「因為中文還不夠好，所以一開始有點擔心。」但得知檸檬也會一起主持後，她才安心不少，「我們平常就很常聊天、一起玩，知道是她就比較放心。」

不過李雅英私下其實非常怕蟲，甚至連蝸牛都不敢碰。她透露家中曾出現蟑螂，自己完全不敢處理，只能立刻求助工作人員，還傳訊息向檸檬求救，沒想到對方也拒絕幫忙。

李雅英也分享錄影印象最深刻的一次經驗，透露當天因身體不舒服消化不良，一整天幾乎沒吃東西，「一吃就想跑廁所，後面體力完全跟不上。」她坦言，外景主持比啦啦隊應援還累，「真的是很大的挑戰。」幸好有前輩一路照顧，她更笑說從楊繡惠身上學到超多台語，「像『甲飽沒』、『你甲賽』這些都有學到。」現場還即興開起「李雅英韓文小教室」，展現滿滿綜藝效果。