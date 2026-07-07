五迷學跆拳道「全為保護特殊生弟弟」！　真情告白讓怪獸心痛哭了

記者田暐瑋／綜合報導

五月天每次開唱，除了招牌「垃圾話」橋段外，點歌也是粉絲非常期待的環節之一，日前在大巨蛋的演出中，一名身穿跆拳道服的女孩分享自己學習跆拳道的原因，這段故事讓團長怪獸紅了眼眶，也感動了在場所有觀眾。

五月天日前在大巨蛋點歌環節中，選到一位穿著黑帶跆拳道服的女孩，當被問及學習跆拳道的原因時，女孩表示是為了保護身為特殊生的弟弟，擔心他在學校遭到霸凌，這番話讓怪獸忍不住落淚，直呼「真的受不了」，阿信則暖心地表示，相信弟弟一定能感受到姊姊的心意，女孩也點唱了五月天的〈溫柔〉，希望每個人都能以溫柔的心對待她的弟弟。

▲聽到跆拳道女孩的告白，怪獸哭了。（圖／翻攝自YouTube／相信音樂）



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阿信也走下台與女孩一家人合影，這感人的畫面惹得全場觀眾鼻酸，讓不少人淚濕眼眶。不只一般民眾，藝人阿本也身為茲資深五迷，4日帶著珍藏26年前自己拍攝的五月天小卡到場朝聖，還幸運被主唱阿信翻牌互動，他激動當場告白，笑說：「我曾經寫過很多信給你，還幻想自己寫的歌詞有一天會被你用。」坦言當下腦袋一片空白，很多話來不及說出口，「真的最想說的是，謝謝五月天的音樂與精神一直以來的陪伴。」

▲聽到跆拳道女孩的告白，怪獸哭了。（圖／翻攝自YouTube／相信音樂）