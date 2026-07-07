蕭秉治大馬兌現承諾！　化身「霸總」霸氣登台粉嗨瘋

▲ 蕭秉治《活著 Alive》演唱會馬來西亞開唱 。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蕭秉治日前帶著《活著 Alive》演唱會到馬來西亞開唱，為了給吉隆坡站注入獨家驚喜，蕭秉治答應歌迷的「霸總」造型，許久未以眼鏡示的他，特別戴上眼鏡造型帥氣亮相，引得粉絲尖叫連連，他在一片撕裂夜空的吶喊聲中霸氣登場，接連飆唱〈戰神〉、〈Get Out〉、〈Super Hero〉炸裂開場，接著他秀出密練的馬來語，「Apa Khabar」親切地跟歌迷問好，接著獻唱新歌〈頻率〉，他接連演繹〈我還是愛著你〉、〈空中飛人〉及〈勝利人生〉等金曲，全場歌迷大合唱。

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▲▼ 蕭秉治邀請鼓鼓擔任嘉賓 。（圖／相信音樂提供）



演唱會還有另一驚喜，邀請鼓鼓擔任嘉賓重磅現身，兩位好兄弟再度合體，飆唱GX經典作品〈超人披風〉，默契無間的舞台活力讓全場氣氛再度沸騰，面對全程站立躍動的大馬歌迷，體貼又幽默的鼓鼓一開口便打趣道：「大家年紀都不小了，先坐一下啦！」一句話逗樂全場。

演唱會最後，蕭秉治帶來〈射手〉、〈毒藥〉、〈凡人〉等歌經典輪番登場，在分享創作初心時，蕭秉治動情表示，玩音樂最幸福的事就是作品能感動他人，希望大家今晚之後都能找到活著的勇氣。隨後他深情獻唱〈在有你的星球〉，並帶來壓軸神作〈我是誰我是誰我是誰〉，最後他走下台下和穿越觀眾席粉絲近距離互動、自拍留念。

