阿翔認了花七千萬買下豪宅　換348萬新車「都是老婆決定」

記者葉文正／台北報導

浩角翔起成員阿翔（陳秉立）日前被週刊直擊購入新車與豪宅，引發外界關注。他今（7日）出席《綜藝新時代》記者會時，大方承認確實已經換屋，不過強調家中大小財務決定幾乎都由老婆Grace負責，自己則專心工作賺錢。

▲阿翔出席《綜藝新時代》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

日前有媒體報導指出，阿翔近期搬回台北市松山區，購入總價近7000萬元豪宅，同時也添購一輛售價約348萬元起的BMW iX純電休旅車，財力備受矚目。對此，阿翔坦言年輕時非常努力工作賺錢，收入也都交由老婆管理，「以前有七年時間都在租房子，後來終於看到喜歡的房子才決定買下來。」

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▲楊繡惠。（圖／記者林敬旻攝）

他透露，這次換屋最主要是考量孩子的學區與家庭需求，希望能給家人更穩定舒適的生活環境。至於外界關注的新車，他則澄清其實並非全新車款，「我們換車也都是買二手車，不是買全新的。」

▲《綜藝新時代》新主持群。（圖／記者林敬旻攝）

除了談到家庭生活，阿翔也分享《綜藝新時代》近期加入新主持群李雅英與檸檬的感想。他表示，節目錄製內容相當操勞，「我們節目很累喔，要能撐住，七、八月高溫還要上山下海。」不過他也稱讚兩人表現超乎預期，「到目前為止都很棒，觀眾真的很有福利。」

阿翔形容李雅英像是「啦啦隊天使」，不僅外型亮眼，多才多藝，人生經歷也相當豐富；而檸檬則像個「好奇寶寶」，對任何挑戰都充滿熱情與行動力。他笑說，有些高難度體驗甚至只有檸檬敢參加，像是到花蓮搭乘輕航機時，還分成有門與沒門的機型，「繡惠姊當場嚇到內褲都鬆掉，但檸檬完全不怕。」

不過楊繡惠也爆料，李雅英其實膽子不大，「她連蝸牛都不敢抓。」未來主持群如何在刺激挑戰中培養默契，也讓觀眾相當期待。