河智苑驚喜加盟台綜！集結利特、崔立于「超狂卡司曝」　首走訪台灣客庄

記者孟育民／台北報導

客台《廚師的迫降：客家廚房》第二季成功串聯首爾漢江與台北大稻埕，展開台韓兩地營業競賽，不僅在社群平台 Threads 與各大論壇創下高討論度，也累積亮眼口碑。今年「迫降系列」再度升級，以全新樣貌推出跨國旗艦實境秀《迫降客庄 恁仔細》。此次台韓團隊共動員超過百位工作人員，歷經酷暑與暴雨挑戰，終於於6月28日順利完成拍攝。台韓藝人與製作團隊也對這段客庄旅程留下深刻印象，並期待節目正式與觀眾見面。

▲《迫降客庄 恁仔細》殺青。（圖／客家電視台提供）

節目由老班底温昇豪與 SUPER JUNIOR 隊長利特再度攜手，更首度邀請韓國戲劇女王河智苑驚喜加盟，同時集結金鐘影后黃姵嘉、於今年5月以青春雙人組合 FLARE U 出道的崔立于，以及實力派精靈系 Solo 女歌手珪斌共同參與，帶領觀眾走入台灣客庄，展開一場融合文化交流、農村體驗、笑料與療癒感動的全新旅程。

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▲利特。（圖／客家電視台提供）

值得一提的是，殺青當天恰逢河智苑生日，劇組特別準備驚喜慶生，讓她相當感動。河智苑表示：「沒想到拍攝期間會收到這麼大的驚喜，和劇組像家人一樣一起歡笑、創造回憶，是很幸福又難忘的經驗。」她也分享：「第一次走進台灣客庄，感受到當地風景與人情的魅力，希望能透過節目把這份真誠與溫暖傳遞給觀眾。」

▲河智苑。（圖／客家電視台提供）



温昇豪表示：「希望透過成員間真實互動，讓更多人看見更貼近生活的客家文化。」黃姵嘉也說：「期待能透過節目與韓國藝人交流，一起感受客庄不同的面貌。」利特也提到：「希望透過節目把客家文化介紹給更多觀眾。」

▲温昇豪。（圖／客家電視台提供）



首次來台拍攝綜藝的崔立于表示：「能與團隊共同完成這段旅程，是非常珍貴的經驗。」珪斌則分享：「這次拍攝就像展開新的創作旅程，希望留下美好回憶，也將好的能量帶給觀眾。」節目預計於2027年播出，敬請期待。

▲崔立于。（圖／客家電視台提供）