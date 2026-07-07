張凌赫新戲女主「遭粉絲大規模抵制」！過往恩怨被挖　強硬提3大訴求

記者田暐瑋／綜合報導

28歲中國男星張凌赫因在古裝劇《逐玉》飾演「武安侯」爆紅，海外粉絲持續增加，活動行程滿檔，近日瘋傳他將於9月開機拍攝古裝劇《刺棠》，女主角也傳出是曾與他合作過《雲之羽》、且為同公司的女星盧昱曉，但此舉引起粉絲強烈不滿，連官方後援會都發布強烈抗議聲明，指控盧昱曉的團隊在過去的合作中多次損害張凌赫的事業利益，拒絕偶像和女方同台。

張凌赫瘋傳將與同公司女藝人盧昱曉合作主演古裝劇《刺棠》，他的官方粉絲後援會卻大動作發佈一則維權公告，強烈抵制盧昱曉參演，指出經紀公司犧牲張淩赫的事業，為盧昱曉爭取利益與資源，提出了3大明確訴求，首先要求選角堅守原則，維護創作環境的穩定與公平，避免不必要的輿論；其次，要求讓張凌赫成為其他女星的資源跳板。

▲張凌赫和盧昱曉瘋傳合作。（圖／翻攝自微博）



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最後，要求張凌赫工作室立刻拒絕和盧昱曉合作，以長期事業規劃為重，尊重藝人、尊重市場、尊重粉絲的合理訴求。此事件在網路上引起討論，網友對此事看法不一，有人質疑後援會的抵制行為，認為即便不喜歡某位女演員，也不應要求她不能參演該劇，另一部分人則表示理解後援會的立場，但希望在未經官宣前，不要隨意進行抵制行為。

