林襄「外衣整件透視」墾丁穿超辣！比基尼包不住上圍 趴沙灘解放深溝

記者潘慧中／綜合報導

林襄儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群平台上傳一段影片，「1 night in 墾丁」，從睡衣轉場到比基尼的超辣畫面，立刻吸引1.9萬人按讚！

▲林襄盡情在沙灘耍辣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到林襄一開始穿著可愛的粉色卡通睡衣，接著鏡頭一轉，她瞬間換上海灘戰袍，性感趴在沙灘上，火辣身材一覽無遺，極大的反差讓粉絲大飽眼福。

▲林襄一開始穿著睡衣入鏡。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄在墾丁白沙灣換上一套藍色印花比基尼，豐滿北半球呼之欲出，深邃事業線全被看光光。她外搭一件白色透視背心，襯托出窈窕曲線，纖細腰身羨煞大批女粉絲。

▲林襄外面搭配一件白色透視衣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



事實上，林襄的外貌向來是網友的討論焦點，即便如此，她之前仍高EQ表示，「努力研究變美、努力學習、努力瘦身、飲食控管、戒糖、戒奶、戒掉所有喜歡的食物、努力保養，還要努力存錢，把自己成喜歡的樣子」，說完還覺得自己很勵志，「世界上沒有醜女人。」

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）