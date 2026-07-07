才官宣5天！「短劇女王」王小億新劇突喊卡…陸：頂流都沒戲拍了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「短劇女王」王小億主演《雲渺》、《馴野》、《一家三口在同班》等多部作品，在短劇界創下破10億甚至20、30億的超高播放量紀錄，被視為業界的扛劇頂流級女演員。被視為短劇頂流的她，其工作室昨（6）日突拋震撼彈，宣佈原定於7月11日開機的新劇因不可抗力因素取消拍攝，讓外界對真人短劇的前景感到憂心。

▲真人短劇寒冬也衝擊到「短劇女王」王小億。（圖／翻攝自微博）

王小億工作室曾於1日發表7月行程，原本排定於7月11日與7月21日分別有兩場新劇開機儀式。未料行程發布僅5天，計畫便全盤被打亂。工作室發文表示，原定11日開拍的新劇「因不可抗力因素取消」，至今未具體透露是哪一部作品以及詳細原因。

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▲王小億7月1日發表本月行程。（圖／翻攝自微博）

▲王小億工作室發文表示7月11日新劇拍攝取消。（圖／翻攝自微博）



業界分析指出，這類新劇突發停擺原因大概指向「投資方出現問題」，在目前的真人短劇界已經相當常見。事實上，真人短劇的寒冬正在持續蔓延，另一位頂流級短劇女星韓雨彤近日也被取消了兩部新劇。還有短劇第一大廠「聽花島」日前宣佈進軍AI製作，旗下所有演員都沒有公布7月上半月的行程。

相關業界人士直言，真人短劇項目總量正大幅縮減，大量資金與資源正轉向風險更低的「AI漫劇」，對真人短劇市場形成直接衝擊。陸網感嘆「現在頭部也越來越難了」、「她這種頭部中的頭部都這樣，看來真人短劇是真的不行了」、「短劇的其他人更沒戲拍」。