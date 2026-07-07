結婚4年罕見放閃！　南宮珉片場吃「愛妻便當」：這是真正的愛情

記者吳睿慈／綜合報導

南宮珉、李雪主演的驚悚動作韓劇《婚姻之後》攻佔台灣 Disney+ 排行榜冠軍！作品首播便在韓創下6.4%的亮眼收視，再次驗證「信看演員」南宮珉的眼光。他坦言自己挑選劇本一向非常看重直覺：「《婚姻之後》是一部即使不刻意集中精神，也能在一瞬間抓住觀眾視線的精彩作品。這次一拿到劇本，我的『直覺』就告訴我這部戲一定會成功！」而他戲外即將當爸，記者會上收到眾多祝福，他露出幸福笑容致謝：「非常感謝大家的祝賀！」並罕見放閃在片場吃「愛妻便當」，閃瞎全場。

▲南宮珉接下新戲，收視率亮眼。（圖／Disney+提供）

導演金楨顯日前在記者會上大讚全體演員的敬業態度，他提到因為是高張力的犯罪驚悚題材，劇中有非常大量的夜間拍攝，更包含了高難度的汽車追逐戰以及激烈的近身肉搏，演員們為了呈現真實感幾乎都是親自上陣，且在安全防護下完美殺青。導演拍胸脯保證：「這絕對是一部最適合在炎熱夏天觀看的爆汗消暑劇！」

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▲南宮珉放閃片場吃愛妻便當「這是真正的愛情」。（圖／Disney+提供）

男主角南宮珉雖然在劇中扮演的是正面臨離婚的沉重夫妻，但戲外傳來喜訊，妻子日前宣佈懷孕。記者會上，他一聽到媒體排山倒海的祝福，立刻露出幸福笑容，大方地對著鏡頭表示：「非常感謝大家的祝賀！」



面對即將當爸爸的幸福狀態，媒體也好奇是否會讓南宮珉在拍攝沉重、憤怒的角色時難以入戲？擁有25年紮實戲齡的他則專業回應，現實生活和拍攝分得很清楚，絕對不會因為現實的幸福而在入戲時感到困擾；他也罕見放閃，妻子會精心為他準備愛心便當，幫助他應付劇中大量消耗體力的動作戲，他笑稱「這就是生活中的真正愛情」，羨煞眾人。《婚姻之後》已於Disney+獨家熱播中，每週六、日固定更新。