F.F.O圓夢開唱哭了！　狂獻「第一次」狠甩7公斤脫衣洩腹肌

▲ F.F.O完成專場演唱會 。（圖／量籽計畫提供）



記者翁子涵／台北報導

《原子少年2》冠軍男團F.F.O於5日Legacy TERA完成出道後首場專場演唱會《F.F.One Way Ticket – FarFarLand》，F.F.O火力全開，接連帶來〈多擠〉、〈腦袋漂流記〉、〈管不住自己〉、〈大丈夫〉等歌曲，充滿爆發力的演出點燃全場氣氛。SOLO環節，彥旭首次公開演唱自創抒情歌曲〈愛不簡單〉，唱跳自創曲〈Jump跳〉時，脫下外套露出苦練已久的結實手臂，引起全場尖叫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ F.F.O大展才藝 。（圖／量籽計畫提供）



身為團內忙內的至琦，一連帶來鋼琴彈唱Karencici〈愛你但說不出口〉、唱跳Justin Bieber〈Baby〉，更驚喜加入手指鼓演出，展現全方位舞台魅力。彥旭笑虧：「太過份！兩首歌歌詞都一直唱著『Baby』。」逗得全場大笑。至琦也透露，為了這次專場獻出不少「第一次」，包括首次公開鋼琴彈唱、第一次染頭髮，希望能讓Backpack看見不一樣的自己。

過去對唱歌較沒有自信的小新，深情演唱顏人中〈晚安〉，唱跳小歐〈戀愛腦〉，希望讓大家看見和平時不同的一面，激動表示：「真的突破很大的一個坎！」俊希除了演唱自己的作品〈見面這麼甜分開這麼冷〉外，帶來電吉他彈唱Billie Eilish〈Happier Than Ever〉，還唱跳自創曲〈看不清〉，挑戰過去從未嘗試過的曲風。勝銘演唱Crush〈Don't Forget〉，並首次公開自創唱跳歌曲〈Slow Down〉，最後大方掀起上衣，展現為了專場成功瘦身7公斤、勤跑健身房練出的腹肌成果。

鈞嘉邀請媽媽驚喜登台擔任鋼琴伴奏，共同完成鋼琴彈唱組曲，溫馨互動感動全場。鈞嘉感性分享，其中一首〈天黑黑〉是起初徵選《原子少年》的歌曲，有時想起獨自到台北追夢的過程，原先期待的生活好像和想像還是有些不同，時不時仍會懷疑自己是否繼續適合這條路，但想起身邊的家人朋友，還有粉絲們的支持又好像有動力繼續向前。

演唱會另一大驚喜，便是邀請到小樂擔任嘉賓，合作演唱〈陪你飛〉。小樂分享，勝銘與加藤過去都曾擔任自己的舞者，如今親眼見證兩人一路成長，甚至站上屬於自己的專場舞台，讓他感到相當欣慰，也暖心勉勵：「你們才剛起步，未來還有很長的路可以走。」談到彼此的年齡差距時，小樂更忍不住笑說：「加藤才16歲，我都快可以生出他了！」逗得全場笑聲不斷。

