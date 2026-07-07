Energy阿弟唱一半「突看向我揮手」！後台碰面秒夢碎…妻：自以為

記者潘慧中／綜合報導

Mei（邱馨葦）是Energy成員阿弟（蕭景鴻）的老婆，有趣的是，她近日帶著孩子去看老公表演時，在台下不斷揮手應援。結果表演結束後，老公卻反問一句話，讓她頓時哭笑不得。

▲Mei分享去看阿弟表演發生的趣事。（圖／翻攝自Instagram／mei31980）



Mei最近在社群平台曬出一張由台下往舞台拍的照片，並透露當天特地去觀賞阿弟的表演，身為專屬鐵粉的她在台下一直熱情地對著台上的老公揮手。過程中，她突然看見老公看向自己這個方向，並且也伸出手揮了揮。

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▲Mei當下突然看見老公看向自己揮手。（圖／翻攝自Instagram／mei31980）



看到阿弟朝自己揮手的瞬間，Mei當下滿心歡喜，還轉頭跟身旁的孩子說：「爸爸看到我了！」她本來十分感動，心想老公竟能在茫茫人海中精準地找到她的身影，不禁沉浸在專屬兩人的浪漫默契中。

▲Mei最後發現是自己自作多情了。（圖／翻攝自Instagram／mei31980）



怎料浪漫幻想很快就破滅！表演結束後兩人碰面，阿弟一看到Mei竟脫口問：「妳剛在哪？我怎麼沒看到妳！」這句殘酷真相讓她瞬間夢醒，「登勒～好吧～剛都是我一廂情願自以為～哼！」