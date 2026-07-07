震驚！籃籃離開《綜藝新時代》 李雅英跟檸檬即刻取代

記者葉文正／台北報導

知名啦啦隊女神籃籃主持民視八大《綜藝新時代》長達六年，近日正式宣布卸下主持棒，感性分享一路走來的心情。她表示，這段主持旅程對自己而言非常珍貴，不僅是人生重要的養分，也讓她透過節目看見台灣最真實的模樣。

▲籃籃離開《綜藝新時代》。（圖／記者林敬旻攝）

籃籃回憶，六年來跟著節目走遍各地，從台電大樓、高空摩天輪，到農林漁牧等不同產業，深入每個家庭與職人的故事，「增廣了很多見聞，也讓自己成為更溫暖的人。」她笑說，節目讓自己不斷突破極限，彷彿「離天空很近」。

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▲檸檬、李雅英取代籃籃加入《綜藝新時代》。（圖／記者林敬旻攝）

這次由檸檬與李雅英接下主持工作，籃籃也給學妹們不少建議。她提到，兩人除了要培養與前輩之間的默契，也要做好體力訓練，「不能輸給楊繡惠」，期待新血加入後能替節目帶來更多活力與火花。

▲《綜藝新時代》主持群。（圖／記者林敬旻攝）

主持人阿翔則表示，《綜藝新時代》最大的魅力，就是能看見台灣最美的人事物。他笑稱楊繡惠雖然常喊怕，但最後還是都會被他「逼著做」，敬業精神令人佩服。

楊繡惠也分享自己主持後的驚人體能改變，「我現在61歲，還可以騎馬、爬高山，甚至到超過一千公尺的基隆嶼。」她透露自己還曾挑戰潛水到地下三層樓，直呼節目十分勵志，「看我怎麼玩，大家就知道每個人都可以做到。」談到錄影過程，她更笑說自己曾緊張到「內褲都濕了」，跌倒時阿翔還沒有扶她，引發全場大笑。

迎接30歲生日的籃籃透露，近期剛完成重要階段性工作，希望讓自己稍微放鬆，同時投入接下來的新計畫。她坦言，因為後續有幾項工作需要投入大量時間與心力，擔心影響節目品質，因此與公司討論許久後才做出決定。不過她強調，自己非常熱愛《綜藝新時代》，未來只要時間允許，仍會以來賓身分回歸。

至於手上主持的《綜藝大集合》與《天才衝衝衝》等節目，籃籃表示目前都將持續參與。談到新主持組合，她也充滿期待，「聽到是李雅英跟檸檬時，我就覺得一定會擦出新的火花。」