欠稅4億！朴有天重新做人「今年會繳齊」：反省過去　韓網又罵爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手朴有天從偶像團體出身，後來轉戰戲劇圈成績亮眼，卻因染毒毀掉前途，他近年來把事業重心放在日本，卻從2023年起遲遲未繳韓國稅金，近日他受訪表示「今年會繳齊稅金，並對過去的一切反省中」，再度引來撻伐聲浪。

▲欠稅4億，朴有天終於打算繳了。（圖／翻攝自朴有天IG）



朴有天於2023年12月遭到韓國國稅局列入未繳稅黑名單中，包含讓渡所得稅等一共5件總金額4億900萬元（約台幣800萬元）未繳，再加上染毒事件導致他形象受損，就此消失於韓國演藝圈內，卻持續在海外進行活動，即使他多次賣慘，但輿論仍無法接受他的所作所為。

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近日，朴有天日本所屬公司替他對外發聲表示「朴有天在韓國所有訴訟都告一段落了」，關於稅金的問題，公司正面表示預計繳納還沒繳的稅金，將在今年內繳完，並表示「長時間以來，在韓國的官司與稅金問題造成大家擔憂真心感到很抱歉」。

▲朴有天表示正在反省中。（圖／翻攝自朴有天IG）



朴有天在透過公司表示「回顧過去的一切並反省中，努力珍惜現在重新開始的時間，謝謝大家一起陪伴我度過辛苦的時間。」打算重新來過，並承諾會繼續做音樂。然而，朴有天想要洗心革面，輿論卻不買單，在韓掀起熱議。