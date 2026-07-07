衝銀行辦事出意外！簡廷芮「門口直接大仆街」警衛急關切：超丟臉

記者潘慧中／綜合報導

簡廷芮因電影《我的少女時代》中「校花陶敏敏」一角走紅，私下不時會分享生活。她6日便在社群平台坦言，當天在銀行門口「直接大仆街」，讓粉絲看了相當擔心。

▲簡廷芮6日在銀行門口仆街。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



簡廷芮在Instagram限時動態曬出一張第一視角的腿部照，還原這場意外插曲。她無奈地說，當天出門是為了去銀行辦理事務，結果為了趕時間，「真的用跑的」，沒想到才剛下車，一路狂衝到銀行門口時卻不慎發生意外，直接仆街重摔，過程相當驚險。

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▲簡廷芮當天出門是為了去銀行辦事。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



這突如其來的狀況不只嚇壞了簡廷芮自己，也引起了周遭的注意，「摔到裡面的警衛馬上開門出來關心我。」而她當下只覺得很難為情，「真的超丟臉。」

▲簡廷芮慶幸只是小傷。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）



從簡廷芮曝光的照片中可以看到，她用白圈標示出受傷部位，膝蓋附近出現一點擦傷，「還好只有小傷，算擋一劫？！」樂觀看待這場意外。