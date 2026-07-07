竹野內豐無眉油頭太驚悚！《氣體人》造型網嚇瘋：完全認不出來

記者陳芊秀／綜合報導

驚悚日劇《氣體人第一號》自7月2日全球上線，火速在Netflix日本拿下收視冠軍，目前在全球28個國家地區的日榜衝進熱門TOP 10，該片集結小栗旬、蒼井優等一線大咖演員合體飆戲，開拍期間就備受關注。而55歲男神竹野內豐在劇中「大變身」，讓不少觀眾第一眼完全認不出來，掀起熱烈討論。

▲竹野內豐年屆55歲仍相當帥氣。（圖／翻攝自X）

《氣體人第一號》改編東寶電影1960年代特攝神作，首度翻拍串流劇集，請來《屍速列車》、《屍速禁區》的南韓名導延尚昊擔任編劇，打造全新原創劇情，並由日本導演片山慎三執導，屬於日韓合拍之作。

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竹野內豐在劇中扮演曾是黑道、如今成為上市企業社長的「森靖利」，其外型是沒有眉毛、長髮後梳露出額頭、蓄鬍，滿身刺青，更有一口白牙。而他徹底顛覆以往的溫柔男神形象，劇中還有翻白眼扮鬼臉的特寫鏡頭，大批網友紛紛留言表示震驚，「這真的是竹野內豐嗎？」、「完全像另一個人」、「造型差太多，我的腦袋完全反應不過來」、「帥大叔竟然變成這樣」、「完全認不出來」、「角色塑造太厲害了」、「有點可怕」、「原來這是竹野內豐嗎？」。更有人直到片尾上字幕才發現他演社長，因此看兩次再確認。

▲竹野內豐在《氣體人第一號》扮演社長，造型顛覆以往螢幕形象。（圖／翻攝自X）

▲竹野內豐劇中表情讓網友驚呼認不出來。（圖／翻攝自X）



而竹野內豐過去曾演出導演片山慎三執導的電視劇《徬徨之刃》。他在《氣體人》劇集發表會時透露，在定裝的時候，導演向他說：「希望你的牙齒可以白到不自然的地步。」他便去向常去就診的牙科醫師諮詢，後來接受牙醫建議以戴牙套演出，但是牙套不像牙齒齒間有縫隙，所以說台詞的時候很困難，還會說到卡詞。不過他很開心與導演合作的過程：「可以發現不一樣的自己」。

▲竹野內豐透露《氣體人》定裝時，導演希望他牙齒白到不自然的地步，所以戴牙套演出。（圖／翻攝自X）