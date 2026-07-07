一放就哭醒！謝京穎「終於懂什麼叫家裡的床有針」 育兒卡關求救

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎5月下旬平安生下雙胞胎，不時會分享育兒生活。她近日便在社群平台坦言，「我終於能懂什麼叫做家裡的床有針。」貼文一出，立刻釣出大批有經驗的媽媽網友留言傳授哄睡秘訣。

▲謝京穎育兒卡關。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



謝京穎在Threads無奈地說，寶寶只要一被放到床上就會立刻清醒哭泣，彷彿家裡的床上有針，「當我有念頭要放她回去，她眼睛就打開了。」

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▲▼謝京穎和書偉迎來雙胞胎女兒。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



貼文曝光後，引來許多前輩媽媽熱心留言救援。網友點出寶寶醒來可能是因為「感受到溫度的差異」或缺乏安全感，紛紛提供神招。有人建議可以用媽媽常穿的衣服包著寶寶，讓孩子產生被抱著的錯覺；也有人推薦把手輕放在寶寶胸口給予安全感，或搭配月亮枕等育兒神器來協助小孩安穩入眠。

▲謝京穎的貼文釣出大批有經驗的媽媽網友留言。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



面對廣大網友傾囊相授的各種哄睡技巧，謝京穎也認真做足功課。事後，她現身留言區笑回：「各位前輩～報告，吸取大家的經驗，已成功放上床上！」證實自己在使用網友們提供的神招後，終於順利讓寶寶安穩入睡，讓這場育兒難關圓滿落幕。

▲謝京穎回報結果。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）