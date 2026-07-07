嗑爆！卞約漢、蒂芬妮抱「新成員」新婚放閃　粉絲狂喊：終於等到

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員卞約漢2月娶進美嬌娘，他與少女時代蒂芬妮（Tiffany）拍戲結緣，兩人認愛後閃電結婚，至今仍處於甜蜜的新婚期，近期更新的照片中，他就被發現家中出現了「新成員」，抱著蒂芬妮的愛犬散步，留言區大批粉絲認出狗狗就是蒂芬妮養的王子（Prince），引起大批粉絲嗨喊「嗑到了」、「好甜蜜」。

▲▼卞約漢抱著「新成員」愛犬外出散步。（圖／翻攝自卞約漢IG）



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卞約漢6日貼出一系列近況照，其中幾張他抱著一隻馬爾濟斯犬散步的畫面，家中突然出現「新成員」，很快就引起關注，更有粉絲認出來那隻狗應該是妻子養的Prince，他熟練地抱著小狗外出，掌鏡人則是拍下他與狗狗可愛的互動，畫面充滿甜蜜氛圍。

▲▼卞約漢一系列照片疑似掌鏡者是妻子蒂芬妮。（圖／翻攝自卞約漢、蒂芬妮IG）



不僅如此，卞約漢此篇貼文只有放上一個愛心符號，該圖案正是妻子蒂芬妮常用的藍色愛心，照片裡，雖然蒂芬妮並未入鏡，但她現身於留言區留下一顆愛心符號，馬上就引起暴動。

整篇貼文充滿幸福感，粉絲直呼「掌鏡人就是老婆」、「家裡有新成員了」、「終於見到家裡的新成員了」、「卞約漢突然抱著小型犬，畫面也滿適合」。