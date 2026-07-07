郭董姪女闖好萊塢！插旗電影圈10年當CEO　製片《囍宴》致敬李安

圖文／鏡週刊

去年上映的美國電影《囍宴》致敬大導演李安32年前代表作，幕後的華裔女製片家更是大有來頭—Kindred Spirit創辦人郭曉慶（Anita Gou），正是鴻海集團創辦人郭台銘胞弟郭台成的長女。今年5月下旬，郭曉慶接受本刊專訪，娓娓道出創業10年來，如何一圓自己的電影夢，而從小習慣中西文化的她，更希望能串接台美影視資源，讓世界看見台灣，一手打造的Kindred Spirit更能成為電影品質保證。

10年前，郭曉慶赴美創立製片公司Kindred Spirit，為了電影事業，當起空中飛人穿梭各國，面對時差也偶感吃不消。「我對電影仍持續保有熱情，但現今對從事電影工作的人來說，必須具備很大的彈性，要一直應變突發狀況，還要知道如何跟著時代去觀察，跟著趨勢走。」談起創業歷程，郭曉慶有感而發。

郭曉慶長期在歐美製作電影，橫跨商業、藝術與紀錄片，這幾年她不斷飛回亞洲，也是希望能強化與台灣的連結，關鍵原因究竟為何？她回答說：「長遠目標是希望穩定生根，把累積的資源帶到台灣與亞洲。我從小到大在不同的環境長大吸收養分，也算是一種中西合併，用不同的角度來看故事。」

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「身為台灣人，我還是想要回家，想了解這邊的故事和文化，這幾年也有一些案子在台灣拍攝，希望接下來有更多機會。」郭曉慶緩緩說來。

「這幾年，我與歐洲合作不少，發現很多歐洲國家拍了片，拿去國際影展被看見，培養出一個大導演，再讓這個人去好萊塢執導，做為成名的管道。」她建議，台灣應把合拍電影當作出海策略。

「跟韓國相比，台灣市場的確比較小，但跟丹麥比卻不算小，加上近年台灣有一些輔導金支持，資源不算差太多，就看怎麼去運用。問題在於『如何有自信的開啟，並敘述自己的故事』。我覺得這是台灣產業跟創作人最需要摸索的課題。」郭曉慶進一步分析。

況且，郭曉慶認為，「台灣還有一大優勢，就是接受『多元』。相較其他華人市場，台灣可從不同角度拍出你的故事，而我們有沒有去爭取多元的最大可能性？」郭曉慶直接點出癥結。

▲郭曉慶（右一）多年來在電影圈累積了不少人脈資源。（翻攝imdb.com）

走過10年的創業製片路，郭曉慶領軍的Kindred Spirit已有小成。談及未來和自我期許，她帶著微笑自信地說：「一開始，擴大公司規模確實是一個目標，現在反而是回歸作品本身的品質，我希望Kindred Spirit這個名字放在作品上，就是品質保證，也是代表我的個人品牌。」

談及未來與台灣的合作機會，「我花10年建立國外的人脈與資源，相當期待能持續帶給台灣的合作夥伴們。」郭曉慶語帶期盼地說道。



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