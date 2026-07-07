《小姐不熙娣》人妻班底「離婚多情富豪老公」！　男方曾追愛張鈞甯

圖文／鏡週刊

《小姐不熙娣》班底Amy以創業家、時尚網紅的身分受關注，已是人妻的她近來透過社群平台限時動態，宣布已離婚。而她的前夫其實大有來頭，是經營泳裝內衣品牌的負責人，還曾傳出猛烈追求過女星張鈞甯，被稱為「帝寶男」。

Amy是《小姐不熙娣》早期班底成員之一，當時就是已婚身分的她，家族事業經營泳裝品牌，而主打創業家美女的形象，常在節目上被小Ｓ稱讚漂亮，甚至連趙正平都對她心動過，一度因為她的美貌而卡詞。

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▲Amy（左）和「帝寶男」（右）育有2子，一家4口曾是個幸福的家庭。（翻攝自dearliz官網）

八百萬酬勞 博芳心

節目外，Amy則是有兩個兒子的二寶媽，但老公身分一直頗為神祕，看似一家美滿，但近期Amy已經低調結束婚姻，她在限時動態曬出配偶欄空白的身分證，寫著：「今天自己去了戶政，終於～往後餘生，只願平安自在，好好感受愛，也好好愛自己。」

▲Amy曾遭盜用照片，被說是少林寺方丈釋永信的情婦，讓她很頭痛。（翻攝自Amy IG）

沒有交代婚變原因的Amy，語氣中沒有控訴、而是看似和平地結束了這段關係。然而本刊調查，才發現原來她已成前夫的老公Charles，其實背景大有來頭，且還和女星張鈞甯傳過緋聞。

Charles為內衣、比基尼品牌LeRêve的負責人，除了是高材生，也有著雄厚家底，因住在帝寶而在媒體上被稱為「帝寶男」。回顧他熱烈追求張鈞甯的那段過程，當時本刊也有詳細報導，時間回到2019年，讀者爆料，當時還未婚的Charles，邀請張鈞甯擔任自家內衣品牌代言人，且還大方給出高額的新台幣800萬元酬勞。

會如此大手筆，都是因為Charles對張鈞甯有著超乎商業合作上的情感，讀者將過程描述得鉅細靡遺，稱他千方百計地想博得美人心，邀請張鈞甯去高檔餐廳吃飯、送上三節禮物等，相當殷勤。張鈞甯也回送手寫卡片，暖暖地寫著：「甜滋滋的你還是要接受朋友的祝福吧（吐舌頭表情符號）祝你2015年飯店旺旺，LeRêve更成功」。

▲內衣品牌負責人「帝寶男」（右三）曾耗大筆代言費邀請張鈞甯（左三）合作，更傳出熱烈追求女方。（讀者提供）

強措辭聲明 撇曖昧

但由於Charles跟張鈞甯在談續約時，因價錢沒有達到要求，「之後就慢慢沒連繫了。」讀者如此表示。新聞曝光後，張鈞甯還發了措辭強烈的聲明，強調和對方「沒有收禮、沒有單獨回家、沒有親密行為」，徹底撇清曖昧傳聞。

如今隨著Amy宣布離婚，才又掀出這樁陳年緋聞，而張鈞甯則早就開啟新篇章，和導演柯汶利愛得公開，和前緋聞對象Charles的現況呈現強烈對比。

▲Amy（右）常在《小姐不熙娣》分享生活趣事，美貌讓小S都稱讚。（翻攝自小姐不熙娣YouTube）



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