Lulu度蜜月「胸下挖空」脫到剩泳裝！陳漢典視角超閃：很漂亮很好拍

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）和陳漢典2025年10月登記結婚，事隔半年多，繼5月飛去歐洲度蜜月，夫妻倆最近前往馬爾地夫開啟第二輪的新婚旅行，她7日還在社群平台分享一系列泳裝照，「這裡的海真的真的太美啦～～～！」

▲Lulu度蜜月解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



照片中，可以看到Lulu帶了不少套泳裝前往馬爾地夫。先是看到她身穿一套粉白格紋的泳裝，胸下的挖空設計與蝴蝶結綁帶，巧妙呈現出甜美又不失小性感的氛圍。在配件的選擇上，她搭配了一頂亮眼奪目的桃紅色遮陽帽與復古的白色橢圓框墨鏡，手上更拿著亮黃色的造型泳圈，充滿著夏日風情。

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▲▼Lulu的泳裝胸下挖空。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



在另一套造型中，Lulu換上了清新的藍白格紋連身泳裝，泳衣邊緣點綴著亮眼的紅色滾邊，巧妙的撞色搭配帶來了搶眼的視覺亮點。她頭上戴著一頂編織草帽，並以黑色綁帶固定在下巴處，配上同款的復古白色墨鏡，完美詮釋出優雅又帶點俏皮的海島時尚。

▲▼Lulu的另一套泳裝也很有特色。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu此趟旅行分享了許多張在馬爾地夫度假的絕美照片，絕大部分都是由陳漢典掌鏡。事後看到成果，她也滿意地說：「典的攝影技術可以說是革命性的成長，以下開放花式稱讚，讓他得意一下。」這番公開讚賞也立刻釣出陳漢典在留言區放閃，嘴甜回覆「因為妳很好拍～妳很漂亮啊」，夫妻倆的甜蜜互動閃瞎大批粉絲。

▲Lulu和陳漢典的互動超甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）