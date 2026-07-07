泰勒絲婚前爆簽「壞男孩條款」！出軌一次狠罰6.4億元　40頁協議曝光

記者田暐瑋／綜合報導

泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）剛結束世紀婚禮，如今傳出兩人婚前簽署一份「壞男孩條款」協議，若婚後一方不忠，違約者將面臨每次高達2000萬美元（約新台幣6.4億元）的賠償金。

據外媒報導，這份長達40頁的協議中包含了一項被稱為「壞男孩條款」的出軌懲罰機制，主要內容是要求婚後若有任何一方不忠，違約者將要賠償另一方2000萬美元（約新台幣6.4億元）的賠償金，且以「次數」計算，此消息引發了廣泛討論，但雙方尚未對協議的存在或內容做出公開回應。

▲泰勒絲世紀婚禮。（圖／達志）



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根據法律專家的分析，以泰勒絲和崔維斯的財富規模及商業價值，透過法律文件保障個人權益並不令人意外，泰勒絲財產主要來自於世界巡演、音樂版權、串流平台及房地產投資等方面，總身家估計達21億美元（約新台幣673億元），崔維斯的財富雖不及泰勒絲，但除了NFL職業生涯的收入，還有品牌代言及與哥哥共同主持的Podcast節目，總資產約9000萬美元（約新台幣28.9億元）。