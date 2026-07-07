陳鴻慘遭友人詐騙3千萬抵房！　正能量揭舊事：只要活著錢能再賺

記者陳芊秀／綜合報導

有「亞洲美食天王」稱號的知名主持人陳鴻，近日受訪談及當年誤信友人、慘遭詐騙3千萬甚至抵押房產的痛心經歷。但他直言「錢再賺就有」，並透露分享陳年舊事是為了鼓勵低谷中的人。專訪影片曝光後，竟有網友豪氣喊話要「捐助50億善款」，本人深夜留言回應：「心頭暖。」

▲陳鴻受訪談及被友人詐騙3千萬、抵押房產。（圖／翻攝自臉書／陳鴻）

陳鴻在社群平台轉發新聞並大方回應，當年不願消費炒作才默默消化，如今分享是希望大家「無論遭遇到什麼都不要輕易放棄」。他勉勵大眾，人生際遇高高低低，一定要學會不讓負面事件煩心，「別讓自己變成一蹶不振的老擊敗，來日方長日子是自己的無論好歹還是要繼續向陽過下去。」 他更將過去付出的巨額代價視為「學費」，深信看淡世間變數後，未來定會加倍奉還，金蟬脫殼成為強大的力量。

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▲陳鴻深夜發文回應。（圖／翻攝自臉書／陳鴻）

有趣的是，這番正能量分享，吸引網友公開留言：「我願意捐款給哥哥50億台幣，謝謝。」而陳鴻截圖笑稱：「雖然至今尚未入帳但已讓人心頭暖。」他隨後曬出與友人的Line對話，對方得知50億梗後笑虧「50E請你直接就地退休，別再做其他投資」，他幽默接梗回覆：「好的，我會聽取許總裁的建議，準備買金寶山跟鄧麗君大S做鄰居。」對方更打趣回應：「真愛才這樣建議，不然就把你割了，股票換鈔票。」

▲網友喊話：「我願意捐款給哥哥50億台幣，謝謝。」（圖／翻攝自臉書／陳鴻）

除了爆笑互動，陳鴻的訊息也滿是親友的溫暖關懷。有人不捨地為他加油打氣，還有人盛讚這段訪問真實剖析內心、展現了「一個男人的風骨」，面對挫折能轉念，並強調「以上就是我的觀感，不是AI生成」。他則堅定回覆，一定要不讓負面事件擊敗自己。