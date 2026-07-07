以為閃婚豪門「老公卻狂欠13億」　女星復出4年拚命接25片救夫

▲劉濤為了還夫債復出拍戲。（圖／翻攝自劉濤微博）

圖文／鏡週刊

馬國弼當年因為欠下鉅債，避免牽連妻女而離婚，當年因為債務高達5000萬，還向好友康康（康晉榮）借了200萬元，後靠演藝工作與打零工，陸續將欠債還清，如今只剩500萬元債務。對比很多欠錢而選擇人間蒸發的藝人，馬國弼算是做了欠債還錢的正確示範，當然欠賭債是非常不好的行為。

中國大陸女星劉濤2008年也曾因老公王珂投資失利，夫妻倆背債13億元台幣，原本為了家庭淡出演藝圈的她，為了幫夫還清債務復出演藝圈，4年內狂接25部戲，還積極拍電影、上綜藝、接廣告代言，幾乎全年都在工作，因此被外界稱為「拚命三娘」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾鎮濤也曾在1997年投資房地產失利負債高達10億台幣，苦撐到2002年才向香港政府申請破產。宣布破產後的他不但沒有逃避，還正面面對債務，除了不斷接演唱會外，也積極投入電影、電視劇拍攝，加上商演、廣告收入，才讓他走出財務困境。

▲鍾鎮濤投資失利破產，卻積極工作還債。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

王菲前夫李亞鵬在2010年前後開始投資房地產及文化旅遊事業，卻因投資失利負債高達2.4億台幣，為了加速還款他透過直播帶貨、經營茶葉品牌、活動邀約及出售房產，讓他終於在2025年底還清債務。

▲李亞鵬因投資欠下巨債，還了15年才還清。（圖／翻攝自李亞鵬微博）





更多鏡週刊報導

背債不落跑／獨家！5千萬巨債剩500萬 馬國弼炸雞賣到深夜拚命還

當爸幸福陪／獨家！3劇組搶人軋戲 鳳小岳學校陪兒子不支入睡

同梯變她媽／獨家！只大蘇慧倫3歲 李之勤影集當媽引不平