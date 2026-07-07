剛拿金曲歌后「蔡依林天津開唱喊卡」！真實原因曝 傳明年攻大巨蛋

▲蔡依林登上第37屆金曲獎國語歌后寶座，並以專輯《PLEASURE》拿下最佳年度專輯，相當風光。



圖文／鏡週刊

蔡依林登上第37屆金曲獎國語歌后寶座，更以專輯《PLEASURE》拿下最佳年度專輯，成了當晚的大贏家之一。因為得獎太開心，蔡依林在慶功宴當晚喝了不少香檳，也因為天津演唱會取消，讓她多了3個月的假期，但本刊接獲消息，她已計畫重返大巨蛋開唱，時間就訂在明年1月。

金曲獎頒獎典禮結束後，蔡依林直言沒時間休假，她上週末才結束山西太原的演唱會，接著還會到南昌、成都及廣州開唱。不過原定8月29、 30日唱至天津站，日前天津市文化和旅遊局卻發布公告，蔡依林「PLEASURE」天津站正式取消，主辦方也證實取消該場地申請，消息一公布引發各種傳言。

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▲蔡依林登上金曲37歌后寶座，她在台上激動哽咽。（台視提供）



舞者合約 卡住天津站

▲蔡依林（右）日前首度登上鳥巢開唱，還邀來林俊傑（左）擔任嘉賓。（凌時差提供）



據了解，蔡依林天津站取消的原因很單純，只是與外國舞者的合約到期。因她與外國舞者是半年一約，8月底正是舊約截止、新約開始之際。且蔡依林的舞群陣容龐大，總共有36名舞者，其中包含12位來自國外的頂尖特技演員與專業舞者，這12位外國舞者在舞台上不僅負責舞蹈，更會在跳舞、攀岩與繩降之間無縫切換，完美配合整場演唱會的巨型裝置與聲光特效。而所有舞者加上服裝道具的經費就高達5,000萬元。

如今隨著天津站取消，讓蔡依林突然有了3個月時間的假期，這對努力的她而言，並非真正的放鬆時刻，因她已投入創作，而每一次寫歌都像重新出發，目前處於很棒的「歸零狀態」，且一月將重返大巨蛋，蔡依林勢必端出新菜色，讓歌迷引頸期盼。

精品青睞 封后開香檳

▲凍齡有術的蔡依林，成了蘭蔻亞太區護膚代言人。（蘭蔻提供）



蔡依林長年處於天后地位，帶貨力與巨星魅力深受各大國際品牌青睞，不僅在音樂圈屢登高峰，近期除了是Valentino及BVLGARI等國際品牌代言人外，凍齡有術的她還成了蘭蔻亞太區護膚代言人，詮釋新世代女性的優雅與無畏。

對於二度登上金曲歌后寶座，蔡依林直呼：「非常驚訝、驚喜。」謙稱得獎是運氣與錦上添花，可能就多喝幾杯慶祝一下，也因此她所到之處，眾人皆為她慶功，香檳一杯接著一杯，開心接受大家對她的祝福。

▲只要有空，蔡依林便帶著蔡媽媽及家人赴國外旅遊。（翻攝自蔡依林IG）



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