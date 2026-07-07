泰勒絲大婚爆憾事！69歲恩師同天癌逝　「曾為保護她辭職」22年交情曝

圖文／鏡週刊

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）3日與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）在紐約麥迪遜花園廣場舉行世紀婚禮，沒想到就在同一天，她的高中恩師兼前保鑣柯克施瓦布（Kirk Schwabe）因癌症病逝，享壽69歲。

高中老師變貼身保鑣？ 泰勒絲爆紅一路有他守護

施瓦布的家人證實，他因轉移性腎癌於3日離世，享壽69歲。施瓦布原本是芝加哥退休警察，之後轉任田納西州納許維爾附近的亨德森維爾高中（Hendersonville High School）刑事司法老師。泰勒絲2004年至2006年間就讀該校時，就是他的學生，一直到後來她改在家自學，全力投入音樂事業。

施瓦布生前接受《每日電訊報》訪問時，依然清楚記得少女時期的泰勒絲。他形容泰勒絲總是默默站在教室後方，卻對整個班上的狀況瞭若指掌，「她知道教室裡每個人在做什麼。」

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▲柯克施瓦布（左）曾陪伴泰勒絲走過事業剛起步的階段。（翻攝Sarah Gordon臉書）

他也回憶，泰勒絲在學校時曾遭一些同學嘲笑，當時泰勒絲的父親史考特（Scott Swift）向他求助，他立刻承諾：「別擔心，我會處理。」事情也在當天順利解決。

之後泰勒絲逐漸走紅，施瓦布也應史考特的邀請，辭去教職，轉當泰勒絲的保鑣，陪伴她度過事業剛起步的階段。他笑說，那時工作大多是在後台等她換衣服，「她換衣服不是最快的」。

不過，泰勒絲的人氣愈來愈高，保全工作壓力也愈來愈大，施瓦布坦言，他常擔心現場數百名觀眾的人身安全，「如果發生任何事情，我就是那個要負責的人。」最後因身心俱疲，他主動向泰勒絲表示，希望她改請專業的保全團隊，兩人也一直保持良好關係。

▲泰勒絲和崔維斯日前在紐約舉行婚禮，完成終身大事。（翻攝killatrav IG）

臨終前仍掛念泰勒絲婚事 妻女揭他最溫暖的一面

施瓦布生前最後一次受訪時，談到泰勒絲即將結婚，他表示非常支持她和凱爾西的感情，說道：「我相信泰勒的判斷，她知道什麼才是最適合自己的。」然而，當時他已罹患轉移性腎癌，女兒莎拉（Sarah Gordon）透露，婚禮前幾天父親病情急速惡化，已轉入安寧病房。

施瓦布的妻子珍（Jane Schwabe）透露，丈夫一直把泰勒絲當成自己的女兒看待，即使多年未再共事，仍持續關心她的發展。莎拉則表示，父親總能讓身邊的人感受到被重視、被珍惜與被保護，「不管是家人、學生，還是像泰勒這樣曾與他相遇的人，他都是真心關心每一個人，這就是他留給大家最珍貴的精神。」

此外，《Page Six》指出，泰勒絲2010年主演電影《情人節快樂》（Valentine's Day）時，片中老師角色「Mr. Schwabe」的名字，就是向這位恩師致敬，可見兩人的深厚交情。



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