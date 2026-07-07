5千萬巨債剩500萬！馬國弼掌廚「炸雞賣到凌晨」開幕3個月業績曝光

▲馬國弼近日開泰式炸雞店，拍戲之餘幾乎天天到店裡上班。（翻攝自泰雞烈粉絲團）



圖文／鏡週刊

馬國弼近日與友人合資120萬元，在台北林森北路開設泰式炸雞店「泰雞烈」，開業短短3個月吸引許多粉絲朝聖，他幾乎天天親自站上第一線炸雞、招呼客人，一忙就是到凌晨2、3點。而這幾年他拚命工作賺錢，把5千萬債務還到剩下500萬元，正面態度獲得許多網友讚賞，還被形容為「面對債務的稀有動物」。

過去馬國弼也曾砸200萬元開美式炸雞店，但開幕不久便碰上疫情衝擊，苦撐1年仍慘賠收場。歷經失敗後，這次再開炸雞店他格外謹慎，只要沒有工作就到店裡幫忙，一晚最高紀錄可賣出近100份炸雞。

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努力還債 律師也稱讚

▲馬國弼因債務問題遭黑衣人追債，蹲在路邊講電話。（讀者提供）



馬國弼在2013年沉迷職棒簽賭，曾欠下高達5千萬元鉅額債務，但他積極面對，為了還債，除持續接演藝工作，也曾擔任外送員、搬運工、早餐店員工、直播帶貨主，還陸續經營炸雞店及手搖飲店，十幾年努力下來，還到剩下500萬元債務，還一度傳出債務只剩下5萬元，引發網友熱議。

▲馬國弼曾開過美式炸雞店，卻因疫情影響慘賠200萬元。（翻攝自馬國弼臉書）



律師王至德在社群大讚馬國弼正面面對高額賭債，努力賺錢還債的精神令人佩服，簡直是稀有動物！不像許多人欠債後選擇逃避，甚至人間蒸發。新聞曝光之後，馬國弼強調目前負債還有500萬元，其中當年向康康（康晉榮）借的200萬元，還到只剩5萬元。

康康借錢 從不催還款

▲馬國弼利用演藝工作空檔做外送員，加快還債速度。（翻攝自馬國弼臉書）



據悉康康在2010年馬國弼結婚前曾借給他200萬元，當初出借時只認為好友有困難，在能力所及之下幫他一把，3年後才知道馬國弼是因為職棒賭債欠錢。康康強調，16年來馬國弼陸陸續續都有在還錢，「只要手頭寬裕，2萬、5萬、10萬，有錢就還！」，剩下5萬元遲遲未還，馬國弼還曾半開玩笑向康康說：「沒還清，我們才會一直保持聯絡。」

馬國弼當年因為欠下鉅債，避免牽連妻女而離婚，康康認為朋友一場，能幫就幫，剩下5萬元不多，讓馬國弼先把其他債務還清，就能回歸正常生活。「當時借錢給他的出發點就是想幫他，若能幫到他會很開心，假若他是借錢再去賭的話，就會感到不值得！」

▲馬國弼（前）簽賭職棒背5千萬元負債，壓力大到求助宗教。（翻攝自馬國畢加油團臉書）



康康不僅沒有催討欠款，還不時替馬國弼介紹工作，近期有廣告合作找上門時，他也主動向客戶推薦馬國弼，希望好友能有更多工作機會。



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