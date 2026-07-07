五月天只剩他未婚！阿信被周杰倫虧「為什麼都沒緋聞」唯一認愛她

▲阿信是五月天中唯一未婚的成員。（圖／翻攝自阿信臉書）

圖文／CTWANT

53歲的李聖傑唱紅許多動人情歌，是歌迷心目中的「情歌王子」，先前被拍到與八點檔女星夏宇禾在大街上互動曖昧，不過兩人皆稱彼此是朋友，近期又被時報周刊CTWANT巧遇載長腿經紀人回家，雖然異性緣看起來相當不錯，但他的感情狀態始終神秘，未婚的他也是演藝圈中知名的黃金單身漢。

天團五月天中四位團員已經結婚生子，只有50歲的主唱阿信還未婚，阿信出道近30年幾乎沒有緋聞，唯一承認的戀情是大學時期女友「蛋蛋妹」，傳最久的緋聞則是助理「表妹」，先前網路上瘋傳阿信的保單受益人是表妹的名字，遭疑兩人已經秘密結婚，對此相信音樂澄清：「不實消息，謝謝關心。」其實周杰倫曾公開調侃阿信：「為什麼你出道這些年都沒緋聞？」看來連好友都很好奇阿信的感情世界。

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▲言承旭當年與林志玲傳了多年緋聞，現在仍是黃金單身漢。（圖／翻攝自言承旭臉書）

F4相隔多年終於重聚，雖然少了朱孝天，但言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信一同舉辦巡演，掀起歌迷們的回憶殺。吳建豪日前宣布再婚，對象為日本歌手Emi Aramaki（荒卷繪美），因此F4中剩下49歲的言承旭還未婚。言承旭過去與林志玲情纏多年，中間數度分合，最終林志玲情歸AKIRA，他除了張熙恩之外也沒有再傳出緋聞，而他曾在節目上感慨身邊的朋友都已步入婚姻，自己也想快點結婚生小孩，由於性格較為內向，希望另一半能多給一點鼓勵，讓他有勇氣向前一步。

▲張信哲出道多年是緋聞絕緣體。（圖／翻攝自張信哲臉書）

59歲的張信哲出道38年，擁有多首代表作品的他至今仍在舉辦世界巡演，還吸引不少年輕歌迷入坑，魅力絲毫不減。張信哲可說是演藝圈的「緋聞絕緣體」，出道以來幾乎沒有傳過緋聞，他透露父母曾幫他安排過相親，但對方一知道他的職業就會打退堂鼓，還自爆每次談戀愛都是被分手的那一方，不過他不認為先說分手的就是壞人，還開玩笑說：「也許是我逼到對方講出口吧！」

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