訪問／小栗旬隔23年再搭蒼井優！導演「想變透明人偷看他」本人反應曝

記者林汝珊／台北-東京連線

Netflix日劇《氣體人第一號》以日韓跨國團隊改編自1960年東寶「變身人系列」電影第三部作品。由《噬亡村》導演片山慎三掌鏡，加上《屍殺列車》名導延尚昊擔任編劇，並由小栗旬、蒼井優等人主演，影集一上線就掀起熱議。

▲《氣體人第一號》由小栗旬、蒼井優主演。（圖／Netflix提供）

小栗旬繼《藍與白形成的蔚藍色》後睽違23年再次合作蒼井優，感性表示：「當時我們彼此都還只是孩子，她那時候還是高中生。」認為蒼井優在各方面都有很大的成長和改變，不過在進入拍攝後，兩人比想像中更快找回默契，「很自然地就進入拍攝狀態，對我來說，她就像是一位很熟悉的老朋友，所以拍攝時一直有種很不可思議的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小栗旬在劇中有大量追逐戲。（圖／Netflix提供）

劇中有大量追逐場面，小栗旬坦言自己在體能方面沒有特別做訓練，「因為角色並不需要特殊能力。」反而因為飾演刑警，總是在事件發生後才趕到現場，「這角色不是那種英雄型人物，反而一直都是慢一步的人」，也因為這樣，才覺得更真實，更有魅力。而在劇中追捕氣體人的他，若真的有機會化身氣體人，小栗旬笑說不知道變成瓦斯之後到底能飛多遠，「我覺得那某種程度上就像瞬間移動一樣，所以我最想去很多不同的國家旅行。」

▲UTA（內田雅樂）獻出演員出道作，飾演氣體人。（圖／Netflix提供）

《氣體人第一號》歷經一年半籌備，劇組勘景超過1000處地點，最終選定約120個場景拍攝，更創下日本影視史首次全面封鎖東京車站前取景的紀錄。片山慎三坦言，除了東京車站外，北九州若戶大橋的飛車追逐戲更是全片最艱鉅的挑戰，「包括分鏡腳本，以及每一個鏡頭怎麼拍，我們都反覆驗證過。」笑說那場戲可說是整部電影裡最耗費心力、最高熱量的一場。

▲蒼井優飾演記者，追查真相。（圖／Netflix提供）

談到經典「變身人系列」，片山慎三導演毫不猶豫表示最想拍「透明人」，想偷偷觀察感興趣的人，甚至玩笑說：「如果變成透明人，我現在就可以站在小栗先生後面，一直觀察他。」小栗旬聽完大笑：「我真的很能理解，不過不知道會被怎麼解讀。」片山慎三趕緊解釋：「不是那種猥褻的意思啦！」一來一往，逗笑全場。

▲廣瀨鈴、林遣都飾演兄妹檔YouTuber，追查氣體人秘密，想藉此擺脫底層命運。（圖／Netflix提供）

被問到片中最震撼的特效畫面，小栗旬直言：「其實所有瓦斯人的畫面，都讓我很驚訝。」他透露，拍攝時雖然只能依靠工作人員說明和自己的想像完成演出，但看到完成品後仍忍不住驚呼：「原來這麼厲害啊！我面對的是一個這麼可怕、這麼不得了的對手。」《氣體人第一號》共8集，已於7月2日上線。