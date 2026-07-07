台北戲劇獎完整得獎名單！《陽光女子》女星「亮胸器」奪最佳女演員

記者黃庠棻／台北報導

第二屆台北戲劇獎6日在臺北表演藝術中心球劇場舉行，紅毯主持人由黃豪平、宮能安擔任，典禮主持人則由唱而優則演、深耕舞台劇的方宥心獨挑大梁，典禮在晚間約莫10點結束，完整得獎名單出爐。

▲謝盈萱擔任頒獎嘉賓。（圖／翻攝臺北戲劇獎）

近年接連獲得金馬獎與金鐘獎肯定的演員謝盈萱，本次重回劇場娘家，擔任戲劇類演員獎項的頒獎人。從劇場舞台出發，一路在影視領域締造亮眼成績的她，始終心繫劇場發展。

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▲謝盈萱擔任頒獎嘉賓。（圖／翻攝臺北戲劇獎）

謝盈萱穿著一黑白褲裝現身，露腰的剪裁凸顯了她的結實腹肌，頭上還戴了一頂帽子，在造型上下了許多巧思，卻沒想到到了北藝中心，沒有被年輕的工作人員認出，甚至還誤會她是「表演人員」，讓她在台上露出尷尬笑容，也有影迷在網路上笑說「那就趕快回劇場演戲吧。」

▲臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮最佳音樂劇類女演員獎張雅涵。（圖／記者周宸亘攝）



值得一提的是，憑藉《NEXT TO NORMAL近乎正常》獲得最佳音樂劇類女演員的張雅涵，除了活躍於音樂劇領域，她也曾在電影《陽光女子合唱團》演出獄友，當時還一度被網友誤認成嚴藝文。雖然當晚一人走紅毯，笑稱自己是「全村的希望」，但她在25歲赴海外發展、旅居紐約多年，直到43歲才返台，成為台灣「最老的新人」，更成功奪下獎項，獲得全場歡呼。

▲臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮最佳音樂劇類女演員獎張雅涵。（圖／記者周宸亘攝）

【完整得獎名單】

最佳影像／聲音設計獎

聲音設計

柯智豪、林芳宜 莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》

最佳服裝造型設計獎

趙天誠 再現劇團《落人之家》

最佳燈光設計獎

鄧振威 綠光劇團 綠光世界劇場《八月，在我家》

最佳舞台設計獎

李柏霖 台南人劇團《水中之屋》

音樂劇傑出創作者獎 作曲

張清彥 嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》

最佳編劇獎

張加欣 盜火劇團《隔壁房間的大象》



最佳音樂劇類男演員獎

宮能安 唱歌集音樂劇場《今晚，我想來點》翻轉の人生音樂劇

最佳音樂劇類女演員獎

張雅涵 活界創造股份有限公司 百老匯搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》

最佳戲劇類男演員獎

林子恆 同黨劇團《灰男孩》

最佳戲劇類女演員獎

徐堰鈴 楊景翔演劇團《蘑菇》

最佳導演獎

洪千涵、洪唯堯、曾睿琁 明日和合製作所《FAMILY TRIANGLE：二生

三，三生萬物》

特別貢獻獎

吳靜吉

最佳獨立精神獎

明日和合製作所《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》

最佳音樂劇獎

嚎哮排演 《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》

最佳戲劇獎

莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》