女星借「親弟精子懷孕」老婆發聲　挺9月肚奪獎：謝謝我們是台灣人

記者黃庠棻／台北報導

第二屆台北戲劇獎今（6）日在臺北表演藝術中心球劇場舉行，紅毯主持人由黃豪平、宮能安擔任，典禮主持人則由唱而優則演、深耕舞台劇的方宥心獨挑大梁，稍早幾個大獎也陸續出爐。

▲臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮在今日舉行。（圖／記者周宸亘攝）

最佳音樂劇類男女演員獎項，由去年最佳音樂劇類男演員獎得主許富凱，攜手知名音樂人黃韻玲共同頒發。許富凱去年憑藉《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》中的精湛演出獲得評審肯定，今年以得獎者身分回到典禮舞台，與長期深耕音樂及表演藝術領域的黃韻玲一同揭曉演員獎項，格外具有傳承與鼓勵後進的意義。

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▲臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮在今日舉行。（圖／記者周宸亘攝）

最佳音樂劇男演員獎由《今晚，我想來點》的宮能安奪下，他在台上激動致詞，表示「2021年的疫情是劇場人最黑暗的時候，我只能上街做外送，當時我覺得我是最倒霉的人」，但也因為如此有了《今晚，我想來點》的誕生。

▲臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮，最佳音樂劇類男演員獎宮能安。（圖／記者周宸亘攝）

宮能安感性說道「如果不是去送外送，也不會有這部戲的誕生」，因為走過低潮，所以更能理解，他直言「想跟低潮的人說千萬不要傷害自己，也不要放棄你自己，此刻的低谷會成就未來的光」，一番真情流露的感言感動了許多人。

▲臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮，最佳音樂劇類男演員獎宮能安（右）。（圖／記者周宸亘攝）

最佳導演由《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》的洪千涵、洪唯堯、曾睿琁三位導演共同獲獎，該戲改編自三人的真實故事，描寫一對女同性伴侶決定孕育孩子，以其中一人弟弟的精子，結合伴侶的卵子，讓姐姐懷孕，挑戰社會制度、法律與道德觀。洪千涵挺著孕肚現身後台訪問，透露自己的預產期在八月底，性別是男生，目前還沒想好名字。

▲曾睿琁（左起）、洪千涵、洪唯堯。（圖／記者周宸亘攝）

曾睿琁則坦言拿到最佳導演獎相當驚訝，說道「覺得評審給我們很勇敢，因為題材真的非常不一樣」，洪千涵則在舞台上說道「謝謝我們是台灣人，平權之路還有很長的路要走，感謝我們是台灣人，所以可以說出不公平。」

除了最佳導演之外，《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》也奪下最佳獨立精神獎，洪唯堯上台後感謝媽媽，坦言是對方帶領自己與姊姊洪千涵一起進入劇場；曾睿琁哽咽感謝一旁的太太洪千涵以及太太的弟弟洪唯堯，直言「有婚姻的人都知道，婚姻的風暴都是自己帶來的，但因為有風暴才有這個作品。」

▲《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》奪下最佳獨立精神獎。（圖／記者周宸亘攝）

洪千涵也跟弟弟一樣感謝母親，說道「我要謝謝我的媽媽，獨立精神是她給予我們的，當我講出我奇怪的想法時，她總是會先聆聽，而不是否決我」，一番話語讓全場都激動鼓掌，她也同時感謝自己天上的父親，坦言今天身上的外套正式父親最後一次去看她演出穿的那件西裝。