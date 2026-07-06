饅頭媽曝保母驚人開銷！　「住家中24小時制」：加班1天最高領7000

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）以美妝保養起家，原本育有三個孩子的她，又在今年2月迎來四寶。她近日在社群大談台灣保母的驚人費用，坦言雖然自己顧得起，但會因此沒辦法工作，所以選擇請24小時的保母來照顧嬰兒。

▲饅頭媽在年初晉升四寶媽。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

饅頭媽在影片中詳細拆解保母費用，指出保母有分8小時制和24小時制，也有直接托給保母，或讓孩子住在保母家中等類型。她透露，自己請的是住在自家的24小時保母，底薪是8萬到9萬，周休二日，「六日有上班的話，就算加班，（一天）5000到7000。」甚至還要付三節禮金跟年終獎金，開銷不小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼饅頭媽分享保母費用。（圖／翻攝自Instagram／shin_0604）

談到請保母的契機，饅頭媽坦言，自己原本想顧到女兒6個月大再請保母，但因為小孩還沒辦法睡過夜、每四個小時就要起來一次，「我顧得起，但是我會沒辦法工作。」當被問到會不會擔心小孩整天都是保母在陪而疏離？她則強調，自己每天一定會抱小孩玩、抱小孩睡，「陪伴、教育、工作，任何責任我都有擔」。

饅頭媽也提到，很多人選擇工作時，陪伴小孩的時間一定會很少，而自己本身比較希望能給予小孩滿滿陪伴，所以是取捨各半，盡所能分配得平均。此外，她還透露，自己從有小孩的那刻起，手機就完全沒開過震動跟聲音，而且極度討厭聽語音，看到語音訊息甚至會直接不讀不回。