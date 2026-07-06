熊熊算命慘賠7位數！改找GPT當閨蜜　驚喊：商案暴增3倍

記者孟育民／台北報導

由「無邊際新媒體」重磅推出的《無邊際新媒體 AI 商業短影音賦能班》，近日吸引了演藝圈眾多大咖現身加持。升格當媽後事業更旺的熊熊（卓毓彤）與性感女神林采緹，大方分享她們的吸金秘訣。向來直率敢言的熊熊，更在現場加碼爆料自己曾為算命慘賠「6～7位數」的血淚史，直呼現在有了AI 當「不會背叛的閨蜜」，不僅省下大筆冤枉錢，連商案合作都直接暴增3倍！

▲熊熊與林采緹分享兩人AI運用心得。（圖／無邊際新媒體）

熊熊過去曾在節目上分享自己因為看風水、算命被騙的經歷。她今首度透露，在認識 ChatGPT前，自己曾經為了算命、尋求心靈寄託，居然前後累計繳了高達「6～7位數」的驚人學費！直到接觸 AI後，她彷彿打開了一個新世界。

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她開心地說，現在如果遇到選擇障礙或是猶豫不決的時候，都會找 ChatGPT聊天跟算命，「不用花大錢，一天只需花幾元，重點是算出來的結果還還蠻準的！」她還笑稱，ChatGPT 現在就是她最親密的朋友跟閨蜜，而且這個閨蜜絕對不會背叛她，讓她非常有安全感。熊熊更偷偷透露，其實AI可以抓姦：「上次錄影聽同場來賓分享，AI靠一張照片的光影、優格的有效期限，就可以發現出軌的證明耶！超強！」