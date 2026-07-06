經典韓劇OST都他唱的！Wonstein首海外演出獻給台灣　點名周杰倫發聲

記者孟育民／台北報導

桃園市政府精心籌辦的《2026桃園珍珠海岸國際音樂節》將於8月1日、2日在竹圍漁港盛大展開，本屆演出卡司涵蓋東亞7大地區共18組歌手輪番登台演出，當中包括本土嘻哈天團玖壹壹、三金歌王盧廣仲、超人氣樂團芒果醬Mango Jump、日本新生代創作女聲七愛、馬來西亞浪漫系樂團babychair等。桃園市長張善政在今（6日）記者會上，也公布尚未曝光的演出名單，有創作潮流男神周湯豪、印尼搖滾天團GIGI、韓國人氣饒舌歌手Wonstein，並力邀全台各地民眾一同到訪桃園參與今夏最潮盛典。

▲Wonstein即將登上《2026桃園珍珠海岸國際音樂節》 。（圖／中天電視提供）

首次來台演出的韓國饒舌歌手Wonstein興奮分享受邀心情：「我曾聽其他藝人說過，台灣的演唱會文化和歌迷們都非常溫暖、充滿正能量，因此當我收到邀約時，我非常高興地馬上就答應了邀請。」他還提到這次的演出對他來說意義重大：「我出道至今已經7、8年了，也知道許多歌曲傳到了海外深受聽眾喜愛，但遺憾的是，我沒有太多機會能親自去見見大家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年Wonstein對自己喊話：「我對自己許下一個承諾，無論是在韓國國內或海外，我都要去見更多的人，而這趟旅程的第一站選在台灣，讓我覺得意義非凡，希望能與大家共同創造美好的回憶。」他很期待透過此次演出認識更多台灣音樂人：「周杰倫是一位非常知名的藝人，所以我很早就知道他，如果能推薦更多在地的台灣音樂人給我認識，那就太好了。」

▲Wonstein即將登上《2026桃園珍珠海岸國際音樂節》 。（圖／中天電視提供）



Wonstein自韓國選秀節目竄紅後也跨足影視原聲帶，近年熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》、《非常律師禹英禑》、《二十五，二十一》的影視原聲帶都是由他操刀：「很多人可能都是透過我參與的K-pop合作曲或影視原聲帶認識我的，因此在這次的演出中，我打算多演唱這些歌曲，不過我這個人比較隨興，會看看當天情況，也可能會有所不同。」

Wonstein也是韓國最具代表性的創作歌手之一，他的作品在音樂串流平台累積破億的點聽率，Wonstein大方公開他是如何能有源源不絕的創作靈感：「當周遭的環境讓我感到過於熟悉、我覺得已經無法再從這種熟悉感中創作新意時，我往往會再次尋求新的環境與體驗，它不一定非得是要多麼盛大的事，它可以只是重新布置、改造室內空間，或是體驗新的文化，因為我認為靈感可以源自於各種各樣的變化。」