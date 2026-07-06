張菲媳吃串燒目睹「店家不接觀光客」　笑了：是不是誤判我們了

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年嫁給張菲次子張少懷，婚後育有一對寶貝兒女，平常會透過社群記錄生活的她，今（6）日在IG限動發文分享一家人在日本吃飯時見到的一個景象，為此讓她不禁直呼：「他是不是不太接觀光客？只是誤判我們了。」

▲翁馨儀。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

透過翁馨儀PO出的限動內容可見到，畫面正中央擺放著一盤串燒，盤子的上方還隱約可以看到裝醬料或小菜的白色碟子。翁馨儀透露自己全程直擊店員以「客滿」為由打槍外國旅客，「整間店只有我們，後來一組外國人進來，店員直接回：全部都有訂位了。」

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▲翁馨儀曝在日本吃飯遇到的情況。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）



翁馨儀表示，店員在面對兩組連名字都沒被詢問、看似沒預約的日本客人時，態度一秒大轉變地邀請對方入座，「結果下一組日本人進來，下下一組日本人進來，店員馬上請他們入座（看起來都沒訂位，連名字都沒問）。」為此她也在文末幽默自嘲，自己與家人搞不好只是被店家誤認為本地人或非觀光客，才得以順利坐在店裡吃串燒，「他是不是不太接觀光客？只是誤判我們了。」