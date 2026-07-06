香蕉曝「2年靠演講存百萬」　熬過零通告低潮：曾怕吃不飽

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）因節目《瘋神無雙》走紅，他在2023年升格當人夫，目前也正在等待新生命報到。他6日在社群分享近況，透露這兩年靠著演講，默默存下了一百多萬，正向思維引大批網友讚賞。

▲香蕉透露自己靠演講存了百萬。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

熬過零通告低潮 靠演講累積百萬

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香蕉透露，他在這兩年靠著演講，已經存了一百多萬，「不是一夜之間，沒有大的起伏，是一場一場累積的。這是不小的數目，我沒有因為邀約變多而揮霍。」他表示，自己除了習慣未雨綢繆，也深知賺錢辛苦，「以前有沒通告的時候，也有下雨天無法表演的時候，沒有每天在過年，所以多賺的，絕不亂開銷。」香蕉也謙虛表示，能透過表達存到錢，是老天爺賞飯吃，因為這根本不是他本來的才能。

對於過去的困境，香蕉坦言：「所以挫折跟負面，我常常會先收納給自己，轉念後只呈現快樂跟動力，其餘都成為燃料就好。」以前學跳舞、學口技、在演藝圈上節目主持，到持續做自媒體，他其實都曾因為「怕吃不飽」而充滿擔憂，但正是這些擔憂，讓他慢慢累積起豐富的經驗。

▲香蕉曾經歷沒有工作的低潮期。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

克服焦慮不懈努力 堅信「太陽總會升起」

香蕉表示，還好自己沒有怕過頭，每天持續練著重複的事情，雖然過程時常無趣，但在某一天接到邀約要暢談時，過去的累積就全部在演講場合派上用場。他透露，自己的演講邀約從一年有一場，到一年十幾場不同單位，成功將肢體表演、言語表達與邏輯呈現等經歷串在一起。他表示：「比起存到錢，存到這些累積，幫到能力更多。」用實力證明了每一步都不會白走。

香蕉也提到，每當內心有種「夕陽將近、害怕天黑」的感覺時，他都會提醒自己，在夜晚來臨之前，要再替自己找到新的動力繼續燃燒。經歷了從不會表達，到靠表達吃飯，他依然保持滿滿正能量，「因為我相信，只要不停累積，太陽總會再次升起。」

▲香蕉即將升格當奶爸。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）