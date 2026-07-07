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白鹿「脊椎舊疾、嚴重關節炎」停接古裝　帶病吊鋼絲護腰畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

年度最受期待的古裝大作《莫離》於Disney+迎來精彩完結，收視與口碑雙雙豐收。該劇不僅在Disney+締造亮眼收視佳績，女主角白鹿的角色評價更在騰訊熱度大破5億，讓她再添一部生涯代表作。

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

劇中，白鹿飾演的離山書院長女「葉璃」與丞磊飾演的定王「墨修堯」結為連理，兩人從最初的各懷心機，到經歷生死交關後逐漸相知相守，最終的結局更是引爆全網討論熱潮。

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▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

在完結篇中，葉璃在定王墨修堯的深情守護下，終於走出親人及師兄弟離世的傷痛，兩人與皇帝共同扳倒一直在幕後操控一切的太后，為離山書院眾多冤死的亡魂平反。回到書院向逝去親友告別的葉璃，在恍惚中彷彿聽見外祖父的深情慰問「不要被過去困住，妳的路在前方，不在身後。」讓她終於能夠放下重擔，重新出發。

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

結局不僅有熱血武打，更有高甜撒糖。在墨修堯駐守碎雪關之際，葉璃因難忍相思之苦，快馬加鞭前往邊關，當眾甜喊告白「就是想你了！」墨修堯心疼表示「想我也不能這樣，千里迢迢孤身犯險，路上若是遇到流寇、馬匪，妳讓我怎麼辦？」

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

葉璃則霸氣撒嬌回覆「他們都打不過我。」兩人還一度拿著樹枝假意比劍，而墨修堯刻意敗下陣來，面對葉璃一句「你輸了」，他深情回應「要輸妳一輩子才好。」為全劇畫下浪漫句點。

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

隨著作品完美落幕，兩位主演也充滿不捨地向陪伴自己多時的角色道別。白鹿將這段演出經歷形容為一場讓命運稍作停留的「過雲雨」，面對雨過天晴，她感性地表示為「阿璃」終於能坦然面對世間悲喜而感到高興。儘管萬般不捨，她仍以劇中外祖父那句「妳的路在前方，不在身後」來與角色作結，並溫柔地送上一朵小茉莉，祝福葉璃未來能一路且歌且行。

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

而飾演定王墨修堯的丞磊，則深刻體會到與角色之間那股隱藏的共通情緒。他回憶起劇中兩人互相陪伴的時光，心疼葉璃在堅強外表下隱藏的巨大悲痛；對他而言，這些過往如同打開塵封的箱子般鮮活，隨著劇中的冰雪消融與旭日東昇，他也溫柔地向角色道別，期盼「阿堯」未來一切順遂。兩人真摯的文字，也讓一路追劇的粉絲們感動不已。

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

除了動人的情感戲，《莫離》官方微博近期釋出的幕後花絮也引發熱議。畫面清晰記錄下白鹿吊著鋼絲、苦練武術的過程，所有高難度動作皆親自上陣。導演林玉芬曾在追劇團活動中透露，白鹿拍攝期間曾帶病堅持拍戲，言談間滿是心疼，而白鹿的敬業精神也獲得同組演員及工作人員的一致肯定。

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

▲《莫離》由白鹿、丞磊主演。（圖／Disney+提供）

據悉，白鹿因小時候經歷手術，脊椎留有後遺症，加上早期擔任模特兒時在寒冬穿春裝凍出關節炎，導致神經與脊椎容易僵硬，拍攝期間更被捕捉到一直用手護著腰。為此，白鹿在拍完《莫離》後將暫停接演古裝劇，想一睹白鹿絕美古裝扮相與流暢打戲的影迷，千萬別錯過在Disney+重溫這部年度大戲。

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莫離白鹿丞磊

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