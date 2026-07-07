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18歲選秀黑歷史曝光…自嘲「身材超油」BL男星媽幫化妝慘白到不行

記者黃庠棻／台北報導

2026最強選秀第15屆伊林璀璨之星海選，上周末在伊林娛樂舉行，分別有模特兒組、演藝組、台灣運彩紅運少女啦啦隊共3組，高溫炎熱的天氣，也阻擋不了選手們追夢參賽的決心。

▲韓晨（左起）、袁子筑、徐瑋澤重返璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

▲韓晨（左起）、袁子筑、徐瑋澤重返璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

近年台灣掀起啦啦隊熱潮，18歲以上熱愛跳舞的女孩，爭相報名參賽。因參加伊林璀璨之星出道的新生代藝人韓晨、徐瑋澤、袁子筑，也以學長姐前輩身份，到場為參賽者加油打氣。

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韓晨是第11屆璀璨之星男模組季軍，他說當時18歲，媽媽要他去報名，他笑稱，比賽當天媽媽幫他化妝「她用自己的粉底液幫我化妝，我整張臉白到不行，慘白。」入行4年的韓晨自嘲來報名時，身高雖高，但很胖「我身材不是鬆，是油，講話也油油的，不懂打理自己，但我當時卻覺得自己帥爆了。」

▲韓晨（左起）、袁子筑、徐瑋澤重返璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

▲韓晨。（圖／伊林娛樂提供）

今年韓晨跨足戲劇，個性內斂許多，演出BL劇《星光燦爛的你》，他期許未來能更活潑，勇於表現自己。韓晨最近思考演員、模特兒是否會被AI取代，但最後仍告訴自己「還是要先有我們，才會有人工智慧。」

如今的韓晨更重視心理狀態，在高高低低的曲線中，他發現「學生時期，努力念書就會有回報，但社會不是這樣，演藝圈更不是，不過每一次低潮，都會成為下一次的高點。」他說演戲帶給他的快樂，讓他確認自己一輩子都想要演戲「拍戲的時候我完全不想下班！接觸表演後，我變得感性很容易落淚。」

▲韓晨（左起）、袁子筑、徐瑋澤重返璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

▲徐瑋澤。（圖／伊林娛樂提供）

徐瑋澤是第8屆璀璨之星花漾少男組入行，當年他報名模特兒組與花漾少男組，最後錄取花漾少男組，獲「最上鏡頭獎」，他說當時19歲，在花漾少男裡已屬年齡偏大，但看著青春少年無憂無慮追夢，反而覺得很療癒「是我人生中非常美好的一段歷程。」

私下性格開朗、很愛說話，徐瑋澤剛進演藝圈時，卻因太過拘謹，永遠低著頭放不開，這樣反而沒特色，後來他樂於分享，也讓更多人了解他真實的個性。熱愛演戲的他，經常邊打工邊拍戲，他曾問自己「我現在的選擇，10年後會不會後悔？」答案是「不會」，他表示演藝工作，給他很大的成就感，每次獲得表演的回饋時，他都能再重新找回熱情。

▲韓晨（左起）、袁子筑、徐瑋澤重返璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

▲袁子筑。（圖／伊林娛樂提供）

袁子筑是第1屆璀璨之星女模特兒組的學姐，當年她才13歲，重回熟悉的海選現場感觸特別深，想起炎炎夏日當時排隊參賽的自己有多緊張。如今以學姐身分回來，袁子筑直呼感動，希望把能量傳遞給參賽者們「大家可以好好享受這一切，找到屬於自己的風格。」

▲韓晨（左起）、袁子筑、徐瑋澤重返璀璨之星。（圖／伊林娛樂提供）

▲袁子筑。（圖／伊林娛樂提供）

個性開朗的袁子筑說，進入演藝圈後認識來自不同領域、不同個性的朋友，讓生活充滿樂趣，她鼓勵新人一定要清楚知道自己真正想要的是什麼，才能堅持下去。目前是新竹攻城獅「慕獅女孩」與統一獅UniGirls的她，表示加入啦啦隊後，每天都需要高強度訓練，不僅要短時間記住大量舞蹈，體力還得支撐長時間應援，但看到粉絲一路支持，所有辛苦都變得值得。

璀璨之星海選後將於15日舉行複賽選拔，進入決賽的參賽者將免費獲得璀璨之星規畫的一個月50堂專業密集培訓課程，包括台步、彩妝、歌唱、舞蹈、KOL自媒體行銷及業界名師授課等，決賽定8月19日舉行。

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韓晨袁子筑徐瑋澤

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