金曲獎被罵「莫名其妙」上脆海巡：收到　黃韻玲認是本人…親回應

記者黃庠棻／台北報導

第二屆台北戲劇獎今（6）日在臺北表演藝術中心球劇場舉行，紅毯主持人由黃豪平、宮能安擔任，典禮主持人則由唱而優則演、深耕舞台劇的方宥心獨挑大梁，稍早吳念真、吳定謙、林美秀、王琄以及黃韻玲現身訪問區接受訪問。

▲黃韻玲、王琄、吳念真、林美秀、吳定謙出席臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）



吳念真、吳定謙父子檔一同現身台北戲劇獎，其中吳念真將在最後頒發大獎，吳定謙笑說兩人有講好，一打開信封就要說「得獎的是綠光劇團的《八月，在我家》」，講完之後立刻把信吃掉，沒想到一旁吳念真馬上嗆兒子「欸這是我等下上台的台詞耶」，父子倆互動相當可愛。

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▲吳念真出席臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

而黃韻玲則是剛結束金曲獎評審職務，今（6）日在第二屆台北戲劇獎擔任頒獎人，笑說「今天就留給典禮評審，心情當然比較輕鬆，但是戲劇獎有這麼多獎，心情還是有點忐忑」，她談到舞台劇也說道「我覺得任何成功的因素都是你要一直持續地進化，遇到挫折就把它變成一個往前走的動力」。

▲黃韻玲出席臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）



先前，黃韻玲因為擔任金曲獎評審，在網路上被樂迷痛批「什麼亂七八糟的黃韻玲，她就是一個莫名其妙的評審，不管實力只偏愛自己喜歡的」，沒想到她竟現身留言區回覆「收到」，親自海巡的行為引起熱議。對此，黃韻玲也在今日受訪時認了此事。

▲黃韻玲出席臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

黃韻玲被問到在脆上海巡，她露出害羞笑容笑說「確實是我，看到網友的留言我剛好看到，也覺得『對對對，可能我也會這樣講』，所以我就回『收到』」，她更謙虛說道「就是真的謝謝他」，高EQ回應網路上樂迷的惡評。

▲黃韻玲出席臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）