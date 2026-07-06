李浩瑋驚喜宣布新計畫！　霸氣激動告白：愛要及時

▲ 李浩瑋睽違2年開唱驚喜宣布新計畫 。（圖／形上娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李浩瑋睽違兩年舉辦個人專場演唱會《delay》，昨（5日）於Zepp New Taipei盛大登場，吸引滿場歌迷到場支持。演唱會名稱《delay》源自他先前推出的「慢半拍」新媒體企劃，也呼應他一路以來的創作心境。李浩瑋笑說：「翻著手機相簿看到之前生日時拍的照片，好像回到了當下，才發現有些感受，其實也是會慢半拍才湧現，幸福就算慢半拍，也還是很好。」隨後更自嘲表示：「其實也是偷臭自己，第三張專輯一直都在delay中。」

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▲▼ 李浩瑋邀請LÜCY擔任嘉賓 。（圖／形上娛樂提供）



演唱會嘉賓則邀來多次入圍金曲獎及金音獎的創作才女LÜCY，兩人首度公開演唱尚未正式發表的新作品〈LOVE WON’T〉，李浩瑋溫柔磁性的嗓音與LÜCY空靈迷幻的聲線彼此交織，碰撞出截然不同的音樂火花，也讓全場歌迷搶先見證新歌首演，聽得如癡如醉。

來到演唱會尾聲，李浩瑋感性向歌迷告白：「你們的一句鼓勵、一張卡片，或是告訴我你們特別喜歡哪一首歌，那份情緒跟能量，不一定會馬上湧現，它就跟這場演唱會一樣，會delay。」停頓片刻後，他笑著補上一句：「專輯可以delay，但愛要及時！」

最後，李浩瑋更正式宣布明年將推出全新專輯，並預告下次將登上臺北流行音樂中心（北流）舉辦個人演唱會，消息一出，全場瞬間爆出熱烈歡呼。

