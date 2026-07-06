唐綺陽狂收「轉運數字私訊」　無奈呼籲：我是占星師不是法師

記者蔡宜芳／綜合報導

星座專家唐綺陽活躍於螢光幕前，擁有「國師」的封號。她6日透露，近來水逆期間，自己身上發生了關於「溝通」的插曲。她發現，有許多假帳號盜用她的肖像宣傳，導致不少粉絲誤信而傳訊給她，讓她無奈大呼：「我是占星師，不是法師ㄋㄟ！」

▲唐綺陽透露近來自己也發生水逆問題。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫﻿）

唐綺陽在社群曬出多張假帳號截圖，內容都是拿她的照片當宣傳、胡扯星座運勢。唐綺陽表示，雖然自己沒有很常在Threads上發文，但其實一直都在潛水，沒想到，竟有帳號盜用她的肖像來宣傳。最誇張的是，這些假帳號還常常要留言者私訊轉運數字，導致不少網友傳送數字訊息給她本人的帳號，唐綺陽為此無奈直說：「我是占星師，不是法師ㄋㄟ！」

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▲▼唐綺陽被假帳號盜用名義和肖像。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫﻿）

唐綺陽鄭重強調：「我真的、真的、真的沒有轉運服務（很重要說三遍）！」拜託網友別再傳數字私訊，否則自己也沒辦法處理。她表示，因為害怕網友被詐騙，才特別發文提醒，「網路世代，大家要多加小心，也別忘了，我會在這些地方（官方社群），繼續陪伴大家。」