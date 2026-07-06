NewJeans官司再燒！Danielle爆「中國資本介入」律師駁斥：全是扭曲

記者林汝珊／綜合報導

南韓女團NewJeans與經紀公司ADOR的專屬合約官司持續延燒，日前ADOR在損害賠償訴訟中，指控Danielle涉及與中國資本公司接觸、疑似有「雙重合約」問題，引發外界關注。對此，Danielle法律代理人今（6日）發聲明，正面反駁表示：「根本扭曲事實。」

▲Danielle律師團駁斥指控。（圖／翻攝自IG）

2日首爾中央地方法院進行的第三次辯論庭，ADOR方面主張，Danielle曾推動與海外藝人合作，並與獲得中國資本投資的公司洽談合作，已構成違反專屬合約的行為。

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對此，Danielle律師團今透過NewJeans粉絲團「Team Bunnies」公開聲明反駁，「部分媒體提及『中國資本』，並扭曲報導成Danielle與外部公司簽訂或隱瞞雙重經紀合約，這並非事實。」

聲明也強調，包括Danielle在內，NewJeans所有成員「從未與任何公司簽訂或試圖簽訂雙重演藝專屬合約」，並批評ADOR律師在法庭上的說法與事實存在落差，甚至有誇大、扭曲的嫌疑。直言若ADOR持續透過媒體影響輿論，將採取強硬法律行動。