派翠克剃光頭髮「小S全程被瞞鼓裡」原因曝光　揭緋聞女友檸檬反應

記者黃庠棻／台北報導

《他的靈魂與他的書店》今（6）日舉辦首映記者會，主演曾少宗、林子熙、黃柔閩、派翠克、黃采儀、鍾承翰、禤思敏等人皆一同出席，該戲講述一位血液腫瘤科的醫生與他的10位患者的故事，也拍出許多病患跟家屬的情感。

▲《他的靈魂與他的書店》舉辦首映記者會。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾少宗在《他的靈魂與他的書店》飾演靈魂人物血液腫瘤科醫師「李啟誠」，在記者會上透露自己「是一個很敏感的人，很容易因為共感而流淚」，因為先前接演舞台劇也演出一個醫生，某一天去行天宮拜關聖帝君，當時向神明發願「身為演員，想要幫家屬好好地安放情緒，需要我的話請繼續使用我」。

▲曾少宗。（圖／記者徐文彬攝）

沒想到，曾少宗在隔天下午就收到《他的靈魂與他的書店》的戲劇邀約，一打開企劃書看到動人的內容，他忍不住就在家門口落淚痛哭，他也在這段期間經歷家人生病，儘管目前對方已經痊癒，但他說道「正因為一起陪伴，所以更能知道家屬的痛苦是什麼。」

▲派翠克、曾少宗。（圖／記者徐文彬攝）

另外，金鐘獎「綜藝節目主持人」派翠克首度在戲劇作品中有吃中的戲份，他在劇中飾演患有白血病的「黃萬通」，展現出讓全劇組都驚艷的演技。派翠克說，雖然平時大家對他的印象都是幽默開朗，但在拍攝這部戲的期間「承受了巨大的精神壓力，甚至每天收工回到房間，心裡還是會感覺悶悶地、很不舒服」。

▲派翠克。（圖／記者徐文彬攝）



事實上，派翠克為了更了解癌症患者，跟身邊一位年輕漂亮的女性罹患癌症的朋友聊天，對方親口告訴他「治癒的痛苦比不上家人擔心的痛」這份對家人的心疼與深刻體悟，也被他深深融入在表演之中。

▲派翠克。（圖／記者徐文彬攝）

其實導演林志儒一開始與派翠克合作時，心裡確實有過掙扎，甚至一度懷疑他是否能勝任劇中那些難度極高的劇場式表演。不過，這些顧慮在第一場戲開拍後就徹底消散了。導演描述派翠克在演出時展現了一種「靈魂回來」的感覺，即便是第一次在海邊拍攝，派翠克的表現就已經讓導演感到非常滿意且印象深刻。

▲派翠克。（圖／記者徐文彬攝）

而派翠克為了詮釋血癌患者，把一頭時髦髮型剃掉，他透露緋聞女友檸檬比小S還早知道，他擔心小S一旦發現他的光頭，會在《小姐不熙娣》上拿來作效果，所以一直戴著帽子主持，笑說「我怕S姐會掀我假髮」。

▲派翠克。（圖／記者徐文彬攝）

至於檸檬喜不喜歡他的光頭，派翠克笑說，檸檬的理想型是鄭人碩，他的光頭一點都不Man，並非檸檬的菜，直言「沒人鼓勵我留光頭，連髮型師都說，頭髮趕快留回來。」首次跨足戲劇演出，他也會讓檸檬留意一下他的表現「我會逼她直接看戲。」