江美琪宣布10月開唱！　無預警公開「斜槓新身份」

▲ 江美琪出道27年 。（圖／萬力達娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

江美琪出道27年，驚喜宣布將於10月3日在Zepp New Taipei開唱，更將為這次《傷心唱出來就沒事了》2026台北返場升格為「氣味總監」，把近期迷上的調香興趣運用在演唱會上，將香氣搬進演唱會現場，以結合嗅覺、音樂與情感記憶方式，打造一場前所未有的「五感療癒」沉浸式演出。

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▲▼ 江美琪將把香氛結合演唱會 。（圖／萬力達娛樂提供）

提及會進入調香領域的契機，江美琪坦承生活及工作都離不開「香氣」，更透露平常就愛用不同的氣味陪伴不同的工作狀態，睡前也會利用香氣放鬆；她表示：「接觸調香後壓力比較容易釋放，睡眠品質也有改善，對自己的身心靈都很有助益。」

江美琪透過學習「調香」讓身心靈成長並從中得到療癒，她表示：「調香讓我感受到每個人都有自己的味道，不需要跟別人一樣。每個人的特色都值得被保留。」而這份收穫也啟發了江美琪想透過音樂與歌迷分享的念頭，她透露目前正積極構思設計演唱會專屬香氣，希望它能成為這次演出的另一個記憶符號，更表示未來也不排斥考取調香相關證照，「如果有機會，也希望推出屬於自己的香氛作品。」

隨著《傷心唱出來就沒事了》2.0 台北站演唱會如火如荼地進入籌備彩排階段，江美琪透露兒子「睦睦」近期成了自己忙碌時的最佳「神隊友」，她笑說：「兒子似乎越來越喜歡待在演唱會後台陪伴我，還會化身攝影「小幫手」記錄後台點滴，可愛又貼心的陪伴讓我工作時特別安心。」展望下半年，江美琪除了持續投入巡演，也將參與創作營寫歌，希望能盡快完成新作品與大家見面，同時持續精進調香學習。

