一出捷運站就是劇場「揹紅色輪胎走街」　5原民藝術家把商場變舞台

記者黃庠棻／台北報導

當觀眾踏出桃園機場捷運A17領航站的那一刻，一場沒有邊界的劇場就此展開。2026 Pulima表演新藝站《talrabiyawan 可以想像的通道》7月3日至7月5日於KIRI國際原住民族文創園區完成三場演出，五位原住民創作者打破傳統鏡框式劇場形式，帶領觀眾一路從捷運站、商場廊道、店家門口到策展空間，再回到戶外草坪，在移動、停留與觀看之間，共同完成一場沉浸式的表演旅程，也重新定義了觀眾與作品之間的關係。

▲《talrabiyawan 可以想像的通道》沉浸式演出驚艷桃園。（圖／原文會提供）



演出最大亮點在於觀眾不再只是坐在固定座位觀看，而是跟隨表演者的腳步，不斷穿梭於不同空間。從A17領航站開始，Temu Masin徐智文揹著紅色輪胎，與Piya Talaliman李偉雄透過身體行為、聲響與移動，引領觀眾手持白色布條走向KIRI園區；接著，Lihan Umaw游恩恩與姊妹們以充滿生命力的歌舞迎接眾人，甚至邀請店家女兒加入演出，使商場廊道瞬間化為充滿活力的展演舞台。



作品名稱「talrabiyawan」並非既有詞彙，而是由五位創作者分別從自身族群語言中拆解、重新拼組而成，象徵五段不同生命經驗彼此交會，形成一條仍持續生成中的「想像通道」，象徵不同文化記憶與身體經驗，在同一時間、同一空間相遇、交換與共感的可能。

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▲《talrabiyawan 可以想像的通道》沉浸式演出驚艷桃園。（圖／原文會提供）



在主舞台KIRI園區三樓策展間，五位創作者各自以身體、聲音、物件與文化記憶回應生命的命題。Lahok Nakaw Papiyan鄭宇均《Cipapah（長葉）》從阿美族語言與家族記憶出發，探討文化如何形塑個人生命；Naceku何晏妤《開放式關係》透過強烈的身體語言，回應性別、文化身份與自我認同。

marang aly李杰《身話：傳說》則運用身體舞動、奔跑與口傳神話，重新思考傳說如何在當代持續流動；Lihan Umaw游恩恩《《ptasan泥輪廓》結合泥土、紙張與太魯閣文面傳說，提出關於身份、偽裝與生存的提問；Temu Masin徐智文《本來無一物，輪「胎」》以童年記憶與物件感知，召喚身體經驗。

▲《talrabiyawan 可以想像的通道》沉浸式演出驚艷桃園。（圖／原文會提供）



演出尾聲，觀眾再次跟隨Temu Masin徐智文穿越園區廊道、樓梯，來到戶外草坪。在星空與遠方捷運列車交錯的寧靜中，為整場演出畫下句點。這種流動式觀看經驗，也讓不少觀眾留下深刻印象。泰雅族Batu表示「我們在觀看的同時，是跟著藝術家們一起流汗，身體的感官與肌肉也一起在移動，那個感受非常深刻。」



藝術媒體工作者陳晞則認為，作品突破了一般人對原住民族藝術的既定印象，也讚賞演出大膽運用建築空間「從商場到陽台，再到草坪，每一次場域轉換都令人驚喜，也充分展現非傳統劇場的創作能量。」

▲《talrabiyawan 可以想像的通道》沉浸式演出驚艷桃園。（圖／原文會提供）



參與演出的Lihan Umaw游恩恩則分享，作品運用泥土與紙張象徵「偽裝」與「生存」，因為無論是太魯閣神話中文面的妹妹，或現代社會中的每一個人，都可能曾經歷過為了生存而改變自己、隱藏自己的時刻，希望引發觀眾對生命處境的重新思考。



Pulima 表演新藝站作為原住民表演藝術創作者的重要扶植平台，長期關注原民當代藝術的創作能量，而《talrabiyawan 可以想像的通道》則進一步將劇場推向公共空間，讓藝術發生在人們行走、等待與相遇的過程之中，成為一條由真實生命經驗共築的通道。



緊接著，Pulima團隊將在KIRI園區展開為期兩個月的「Open, and next 藝想實驗場」藝術駐村計畫，民眾在7月至8月能跟著《探索筆記》，走訪三位藝術家的駐店空間，完成城市探索任務。此外，桃園復興鄉也將於7月19日迎來六天五夜的 「Pulima Kids 第四屆兒少美感創作計畫」營隊，更多資訊，請搜尋「Pulima藝術節」。