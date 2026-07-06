赤西仁42歲生日「驚喜同框上田龍也」　曝私下慶生粉絲淚喊神組合

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星赤西仁在2010年退出偶像團體KAT-TUN後，從未公開與前團員互動，直到去年現身KAT-TUN的告別演唱會，正式宣告破冰。沒想到，他日前迎接42歲時，前團員上田龍也竟陪伴在側，兩人的合照曝光後，也引來大票粉絲激動留言。

▲赤西仁在去年現身觀賞KAT-TUN的告別演唱會。（圖／翻攝自Instagram／jinstagram_official）

上田龍也6日在社群透露，自己日前去看了赤西仁的演唱會，結果演出結束後，接到了對方的電話，「因為他似乎很想要我幫他慶生，沒辦法只好提前結束行程去幫他慶祝了。」簡單幾句話便展現了雙方的好感情。上田龍也在貼文中也附上兩人的合照，開玩笑說：「雖然總覺得被叫了『喲，小混混』，但我就當作沒聽到囉。」

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▲上田龍也為赤西仁慶生。（圖／翻攝自Instagram／tatsuya.ueda_kt）

由於兩人過去曾推出雙人創作曲〈BUTTERFLY〉，被稱為「BUTTERFLY組合」，因此難得同框也讓粉絲激動留言「令和的BUTTERFLY，看到他們在一起真是太好了」、「這對組合是我一直以來的最愛，能在令和8年看到他們重聚，實在是太感動了」、「看到他們在一起，時光彷彿停滯了」。