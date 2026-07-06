主動接納喪夫妹同住…謝沛恩挺孕肚「落淚謝老公」　賴佩霞催生5娃

記者黃庠棻／台北報導

在螢幕上總是完美詮釋獨立、酷帥女強人的藝人謝沛恩（Aggie），私底下其實充滿純真與可愛。過往抱持不婚主義的她，曾認為生活開心就好，不差那場婚禮或那張證件，連媽媽賴佩霞也抱持開明態度。直到遇見老公Dana，這份堅持徹底被打破，賴佩霞甚至喜出望外放話「可以幫忙帶小孩，妳生五個都行！」

▲謝沛恩挺孕肚拍雜誌。（圖／嬰兒與母親提供）

謝沛恩日前受邀拍攝《嬰兒與母親》7月號封面，頂著孕期好氣色甜喊「懷孕不是被框住的責任，而是遇見對的人，才讓我擁有成為母親的勇氣！」

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▲謝沛恩挺孕肚拍雜誌。（圖／嬰兒與母親提供）

談起浪漫的求婚過程，竟然源自一場「血光之災」。謝沛恩透露，當時兩人打算騎單車前往她家，不料Dana半路遇上一陣怪風慘摔，整個人痛苦直喊「手斷了」，經歷了長達4小時的大手術。

▲謝沛恩與丈夫Dana。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）

然而，兩人即便在急診室忍著劇痛，卻仍看著彼此哈哈大笑；深夜手術結束後，徹夜未眠的謝沛恩依然守在床邊，Dana睜開眼感動不已，拉著她一起擠在狹窄的單人病床上聊天，那一刻溫馨的氛圍讓Dana認定「就是她了」，並在交往四週年當天深情告白求婚。

▲謝沛恩與丈夫Dana。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）

除了急診室的相守，Dana最讓謝沛恩感動的，是主動照顧她的家人。謝沛恩與妹妹感情極好，自從妹婿不幸過世後，Dana二話不說主動提議接納妹妹一起同住，不僅體現愛屋及烏的心意，更幫助妹妹陪伴度過喪夫之痛。

▲謝沛恩挺孕肚拍雜誌。（圖／嬰兒與母親提供）

講到這段重新組合的大家庭，謝沛恩忍不住眼眶泛紅，感性透露「我妹妹的先生屬馬，而我肚子裡的兒子也會是屬馬，冥冥之中彷彿有一股奇妙的緣分。」

▲謝沛恩與丈夫Dana。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）

精通綜合格鬥與武術的謝沛恩，打趣地將懷孕比喻成格鬥賽，所幸Dana從兩年前就開始「準備當爸」，晚上八點睡覺、天天運動不喝酒，她跟著調整作息，因此孕期至今相當游刃有餘。

▲謝沛恩挺孕肚拍雜誌。（圖／嬰兒與母親提供）

被問到未來如何培養孩子的防身觀念，謝沛恩強力推薦「柔道」，更透露自己前陣子打匹克球時曾不小心整個人往後重摔，正是因為練過柔道，才知道如何在跌倒的瞬間安全護體、不受重傷。

▲謝沛恩懷孕。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）

回憶起大學一年級時，謝沛恩曾獨自走在空無一人的公園旁，一名騎著摩托車的男子竟在人行道上「逆向尾隨」她，甚至意圖不軌地用眼神上下打量。眼看對方繞到前方擋住去路，並準備熄火下車，危機一觸即發。長年練武的她雖然腦中閃過「要直接迎擊嗎？」的念頭，但幾秒鐘內她冷靜判斷，決定不給對方任何犯罪機會，轉身拔腿狂奔。

當時，謝沛恩一路狂奔衝進目所能及的第一家店面求助，男子才見狀放棄追趕，化解了一場白日驚魂。謝沛恩藉由自身經驗嚴肅提醒大眾，學習防身術與練武術的目的，絕對不是為了和壞人硬碰硬，而是在危急關頭能擁有「不害怕」的底氣與冷靜。