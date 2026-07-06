67歲孔鏘露面了！　合體7歲金孫曝「奶公日常」：小孩是我軟肋

▲ 陳思安、孔鏘老師與寶貝金孫出席公益活動 。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



記者翁子涵／台北報導

有小江蕙美譽的台語唱將陳思安，日前與音樂教父孔鏘老師攜手作畫，為19日將舉行的「台灣愛與希望國際關懷協會」的愛心晚宴，義賣畫作籌措善款，陳思安曾參與愛與希望的公益演出，看到社會受虐兒新聞，心中很疼惜這些小天使們，他們承受著身心靈傷害，近日推出新專輯《雷陣雨》，呼應專輯同名新歌，十分有感，「這些小天使們被人生突襲的雷陣雨，打亂成長的步調，但相信雨後的彩虹更亮麗，歷經人生的至暗苦難後，讓孩子們看到美麗繽紛的希望。」

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▲▼ 陳思安、孔鏘老師與寶貝金孫暖助受虐兒 。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



看著眼前這群雖然遭遇不幸，卻依然努力在畫布上塗抹色彩的孩子們，陳思安忍不住紅了眼眶，感觸極深。她分享了自己的創作理念：「這四年來，我常常覺得自己的人生也下了一場好大的雷陣雨，失去父母的痛，是一輩子都無法抹滅的。但是今天看到這些孩子，他們年紀那麼小，卻要承受比成人更沉重的黑暗與恐懼，我真的非常心疼。」盼透過畫作，告訴這群寶貝們，「人生雖然不可避免會遇到狂風暴雨，但風雨過後，天空一定會放晴。」

孔鏘坦言自己的死穴就是對小孩真沒輒，看不得小孩受傷害，如今升格為阿公的他，每每在電視上看到無辜的孩子遭到大人的虐待、折磨甚至剝奪生命，心都會碎成一片片。他痛心地表示，孩子來到這個世界上應該是要被疼愛的，而不是成為大人發洩情緒的犧牲品。

他經常將樂器捐給偏鄉的小朋友們，默默做公益，孔鏘感恩直說這輩子從沒想過能當外公，竟然有了愛孫，這就是上天給他的福報，並笑說愛孫最愛情勒他，現在除了工作外，時間都給了愛孫，彌補過往忙工作沒有好好陪小孩成長，有孫萬事足，每天送愛孫上學，過著奶公的生活，「金孫還會叮嚀我空腹不能喝咖啡，鞋子要放好，也會貼心的幫我擦乳液！」

